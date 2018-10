Saint-Etienne et Rennes se quittent dos à dos (1-1)

C'est un nul qui n'arrange personne. Ni Rennes ni Saint-Etienne. A l'heure de faire les comptes et de s'apercevoir que les deux équipes n'avancent pas, les Rennais ont cependant plus de raison de nourrir quelques regrets. Car si les Verts ont bien débuté et bien fini, les Rouge et Noir ont vu Hatem Ben Arfa manquer un penalty qu'il avait obtenu (66e). Avec ce raté, ils ont laissé échapper une deuxième victoire de rang en L1. Au final, les protégés de Sabri Lamouchi restent à quatre points de l'ASSE, sixième du championnat.

Saint-Etienne a eu deux bonnes périodes : aux deux extrémités de la rencontre. Durant la première, Wahbi Khazri s'est rappelé aux bons souvenirs du Stade Rennais en piquant un ballon dans les pieds de Clément Grenier avant d'obtenir un penalty, qu'il a transformé (1-0, 5e). Ensuite, il a fallu attendre les dernières minutes pour revoir un visage séduisant de la part des Verts. Et si le match a été assez équilibré dans l'ensemble, ce sont bien les Rennais qui ont laissé la meilleure impression.

Un penalty raté et des crampes pour Ben Arfa

Alors que Benjamin André et Benjamin Bourigeaud ont été précieux au cœur du jeu, les flèches rennaises, Ismaïla Sarr et Hatem Ben Arfa, ont posé des soucis avec leur vitesse à l'arrière-garde stéphanoise, où Loïc Perrin a montré des signes de fatigue. Le premier a marqué son troisième but de la saison en L1 en plaçant idéalement sa frappe pour égaliser (1-1, 34e).

Et Ben Arfa a démontré qu'il retrouvait ses sensations avec notamment un joli slalom (31e)… avant ce penalty manqué et de sortir pour des crampes. Un penalty qui laissera des regrets aux Rennais même si c'est un point de pris à l'extérieur. Après ces trois victoires de rang, l'ASSE avance de son côté plus lentement avec un petit point en deux rencontres.