Saint-Etienne - Nantes - Halilhodzic : "J'avais un petit peu honte de moi"

Il lui a fallu du temps pour digérer. Longtemps après le coup de sifflet final, Vahid Halilhodzic est resté prostré sur son banc. Sonné par ce qu'il venait de voir et la défaite cuisante des siens sur la pelouse de Saint-Etienne ce vendredi soir (3-0). C'est peu de dire que le FC Nantes ne méritait pas mieux et le coach bosnien s'en est bien rendu compte.

Si le manque d'inspiration offensive a longtemps été masqué par une défense efficace, le verrou a fini par exploser dans les vingt dernières minutes : "Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est plus qu'une catastrophe", a commenté un Halilhodzic abattu. "Si nous avions fait match nul, cela aurait été un hold up." L'ancien coach du PSG, avec beaucoup d'humilité, a pris pour lui ce cuisant revers : "J'ai un petit peu honte de moi", a-t-il reconnu au micro de Canal Plus.

" On s'est enflammé un petit peu "

Ses choix très frileux n'ont pas aidé et, cinglant, il a refusé de se cacher derrière les blessures de ses cadres (Tatarusanu, Rongier) : "On peut toujours pleurer et trouver de bonnes excuses mais il faut accepter ce soir (vendredi) qu'on était très mauvais." Même constat du côté de Nicolas Pallois, le défenseur des Canaris : "Nous n'avons pas joué, face à une bonne équipe de Saint-Etienne. Nous n'étions pas là."

En cas de victoire, les Nantais auraient pu basculer du bon côté du classement. Ce week-end, ils pourraient subir une chute vertigineuse en fonction des autres résultats de cette 15e journée. Cette défaite à Saint-Etienne les fait rentrer dans le rang. "C'était un match décisif pour avoir plus d'ambitions, on s'est enflammé un petit peu. On a pris une bonne gifle. Pourquoi avoir autant de peur ? Quand on joue comme cela, on est candidat pour descendre. Il faut se poser des questions", a continué Halilhodzic. Nantes s'était mis à rêver après trois victoires consécutives et le renouveau insufflé par le Bosnien. Mais tout ceci semble bien loin désormais.