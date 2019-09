Saint-Etienne devra ses passer des services du latéral droit Sergi Palencia au début de l'automne. Remplacé à la 72e minute après une intervention non maîtrisée du Marseillais Jordan Amavi, l'Espagnol souffre d'une entorse de la cheville droite qui nécessite le port d'une botte et sera absent pour les six prochaines semaines.

Amavi avait seulement reçu un avertissement de la part de l'arbitre Benoît Millot malgré le visionnage de l'action par la vidéo assistance.

Également sorti sur blessure dès la 32e minute, le milieu Jean-Eudes Aholou souffre, lui, d'une lésion musculaire au long adducteur droit. Sa durée d'indisponibilité n'est pas précisée par le club du Forez.