L’image est forte : Ghislain Printant étreint de longues minutes durant son fils au coup de sifflet final. Les larmes aux yeux, le coach des Verts est rongé par l’émotion alors que Saint-Etienne vient de décrocher sa première victoire en sept rencontres, à Nîmes (0-1). Fragilisé publiquement jeudi par Bernard Caïazzo qui a avoué travailler sur un retour de Jean-Louis Gasset, Printant, dans une situation aussi ubuesque qu’intenable, sait qu’il a sans doute vécu son dernier match comme coach principal de l’ASSE, ce club qu’il admire tant depuis des dizaines années.

"Huit points en huit matches, on peut penser que ce n’est pas suffisant. Ma direction prendra des décisions", a réagi Printant après la rencontre au micro de Bein Sports. Pour moi, on ne m’a rien notifié. Je ne suis pas dupe : je lis, j’entends mais j’essaie de faire mon travail." "C’est très dur et ce n'est pas facile à vivre et mes proches souffrent énormément", a confié un coach qui admet n’avoir que "très peu d’échanges" avec ses dirigeants. Et pour cause, ses deux présidents semblent avoir déjà tourné la page. Le succès en terres gardoises ne devrait pas y changer grand-chose.

La joie de Mathieu Debuchy et des Verts.Getty Images

Le vestiaire derrière Printant mais…

D’autant que, dans le contenu, les Verts n’ont pas franchement étalé de spectaculaires progrès mais ont continué à étaler leurs faiblesses du moment. "On avait mis en place deux lignes de quatre pour contrer et laisser le ballon à Nîmes et à son jeu long, a tenté de se justifier Printant. C'est vrai, on a subi par moments. On a eu aussi de la réussite avec ce ballon qui va mourir sur le montant..."

Les joueurs, eux, ont tenu à soutenir publiquement leur entraîneur. A l’image de l’unique buteur du match, Mathieu Debuchy, qui a fêté son but d’une bise sur le crâne de son coach : "C’est important pour moi, a expliqué le latéral droit de l’ASSE. Il a essuyé beaucoup de critiques. Ca me tenait à cœur de venir le voir pour lui montrer le soutien collectif." La grande majorité de ses coéquipiers ont fait de même au coup de sifflet final. Si personne ne doute du soutien plein et entier de l’ensemble d’un effectif qui a milité pour sa promotion cet été, il ne devrait pas suffire à faire le poids face au début de saison chaotique de Saint-Etienne.