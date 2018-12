Saint-Étienne : Subotic sorti sur civière

Sur un centre dans la surface de Maxime Poundjé, Subotic, qui était à la lutte avec le Brésilien Pablo, a été touché par le genou de Ruffier venu boxer le ballon mais qui a raté son dégagement (22e). Subotic est resté plusieurs minutes au sol sans réaction, le cuir chevelu et l'arcade ensanglantés, avant d'être pris en charge par les secours et de sortir sur civière six minutes plus tard, remplacé par le jeune William Saliba (28e). Neven Subotic est parti directement à l'hôpital pour y passer des examens.