Montpellier - OM : Thauvin veut la C1 mais la C1 veut-elle de Thauvin ?

C'est une sortie au timing douteux. Le mercato d'été est très loin, la saison n'est pas prête d'avoir livré son verdict et personne ne sait ce qu'il adviendra de l'exercice de Florian Thauvin ni de celui de l'OM. Mais l'ailier marseillais a d'ores et déjà lié son futur marseillais à une participation à la Ligue des champions l'an prochain : "Aujourd'hui, il est clair - et je ne m'en suis pas caché - que pour ma progression, je dois jouer la Ligue des champions", a-t-il insisté cette semaine dans les colonnes de Onze Mondial. "Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans jouer la Ligue des champions. Et ça, je suis très honnête avec ça. En attendant, je vais tout faire pour que le club se qualifie en Ligue des champions."

Ce n'est pas la première fois que Thauvin met la pression sur Marseille et laisse sous-entendre que le club phocéen serait un peu trop étriqué pour ses ambitions personnelles. En mai dernier, juste avant de s'envoler pour la Russie, il nous avait confié les mêmes interrogations : "Je ne m'interdis rien, je suis déçu par rapport au fait qu'on ne dispute pas la Ligue des champions l'an prochain (...). C'est quelque chose qui me dérange, je veux progresser chaque année, l'absence de Champions League, c'est problématique pour moi." Sauf qu'avant de penser à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, Thauvin doit s'interroger sur son attractivité.

Il n'a pas de marché anglais

Cet été, la question de quitter l'OM ne s'est jamais posée parce qu'aucun grand club européen ne s’est penché sur son cas. Voilà tout le cœur du problème. L'hiver dernier, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich le suivaient d'un œil. Mais les Espagnols ont prolongé Antoine Griezmann alors que les Allemands n'ont jamais formulé une offre pour le Marseillais. Aujourd'hui, Thauvin n'est pas une priorité pour les cadors de la Ligue des champions. Pourquoi, alors que ses statistiques n'ont rien à envier aux meilleurs ailiers d'Europe (sept buts et deux passes décisives en dix matches de L1) ?

"C'est hallucinant", nous a confié Christophe Hutteau, agent de joueurs et chroniqueur sur Eurosport.fr. "Ce qu'il fait depuis deux ans doit lui ouvrir les portes d'un Top 10 européen." Problème, Thauvin n'a pas de marché anglais. Or la Premier League reste aujourd'hui le principal point de chute des talents français. Il paie son expérience ratée à Newcastle, ses six mois, treize matches sans but ni passe décisive. C'est l'Angleterre qui fait flamber les prix et donne le ton du marché. Sans touche en Premier League, il est beaucoup plus difficile d'exister. Sur le marché, il risque aussi de payer son manque d'impact dans les grandes affiches et son déficit d'expérience internationale (six matches de Ligue des champions).

Naples ou Dortmund ?

"Avant de viser le top du top, il doit franchir un palier et rejoindre des clubs qui jouent régulièrement la Ligue des champions comme Naples ou Dortmund", continue Hutteau. "Des clubs intermédiaires mais qui ont de meilleurs résultats que l'OM. Le risque pour Thauvin, c'est de plafonner à l'OM, il doit se mettre en danger." Mais l'OM acceptera-t-il de le laisser partir dans des clubs de cette catégorie ? Thauvin est aujourd'hui un symbole de l'OM en plus d'être son meilleur joueur. Il incarne ses ambitions. Voilà pourquoi Jacques-Henri Eyrault a fixé la barre au-delà des 80 millions d'euros. A ce prix-là, il ne partira pas et s'il veut jouer la Ligue des champions, il vaudrait mieux que l'OM finisse sur le podium.