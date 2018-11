Thiago Motta : "Mon objectif, c'est d'entraîner le PSG..."

Thiago Motta continue d'écrire son histoire. Son chapitre de joueur désormais clos, l'ancien milieu de terrain a décidé d'en ouvrir un nouveau. Entraîneur des U19 nationaux du PSG, l'Italien s'est tourné tout naturellement vers son nouveau rôle de coach. Un choix qui n'a étonné personne. "Il est prédestiné", écrit d'ailleurs La Gazzetta dello Sport, qui s'est entretenue avec Motta ces derniers jours. En découle une interview passionnante. Extraits.

Sa retraite

Forcément, passer de joueur à entraîneur est un cap important. Et pas toujours évident. Mais Thiago Motta, lui, s'est préparé au mieux et ne regrette rien. "Je n'ai aucun regret. J'ai gagné des titres partout, j'ai vécu dans des grandes villes (Barcelone, Madrid, Milan, Paris...). J'ai beaucoup appris. Je me souviens de mon dernier match au Parc des Princes, les adieux, les larmes.... Même pas le temps de les essuyer que je suis parti à Converciano (ndlr : le Clairefontaine italien) pour commencer la seconde partie de ma carrière...", confie l'ancien milieu de terrain.

"Un champion sur le déclin, c'est un problème pour chaque coach. Ma dernière année au PSG, je n'ai pas joué à trois reprises... et je me suis énervé trois fois. Je voulais arrêter avant de devenir un problème. J'ai décidé d'arrêter ma carrière quand j'étais encore au top, après une saison ou j'étais encore titulaire", poursuit-il. Pour lui, il est tout simplement impossible d'apprendre le rôle d'entraîneur lors "de ta dernière année de footballeur".

Ses modèles et sa philosophie

Dans sa nouvelle vie d'entraîneur, Motta s'inspire des plus grands. "Guardiola est le meilleur, le roi du jeu. Mais j'admire beaucoup Zidane", confie-t-il. Le meilleur coach de sa carrière ? "Ancelotti. Il a une connaissance du football impressionnante et une gestion parfaite du vestiaire (...) Il est unique", répond sans hésitation l'ancien international italien, qui se refuse de raconter une anecdote où Ancelotti se serait très énervé lors d'un match à Evian. "Demandez à Ibrahimovic...", se déleste-t-il.

Carlo Ancelotti et Thiago Motta, en 2012Panoramic

Concernant sa philosophie, Thiago Motta a les idées claires. Et pas de schéma défini. "Je veux un football offensif, d'attaque. Une équipe qui impose son jeu, pressing haut, qui bouge ensemble, avec et sans ballon (...) L'important, c'est ton idée de football et ta capacité à la transmettre. Ce qui est difficile dans le foot, c'est faire les choses simples : contrôle, passe, se démarquer. Je n'aime pas les chiffres liés aux schémas", assure-t-il.

"Ce qui compte, c'est le mouvement. Tu peux être très offensif avec un 5-3-2 et défensif en 4-3-3. Cela dépend des hommes et de l'attitude (...) Récemment, deux de mes joueurs, qui portaient les numéro 9 et 10 la saison dernière, ont joué latéraux...", confie l'entraîneur des U19 du PSG.

Son ambition ? "Entraîner le PSG", assure-t-il

S'il fait actuellement ses gammes avec les jeunes du PSG, Thiago Motta ne manque pas d'ambition. "J'ai un contrat de deux ans avec les U19 du PSG, mais mon objectif, c'est d'entraîner un jour ou l'autre l'équipe première", annonce-t-il à La Gazzetta dello Sport. Et Thomas Tuchel dans tout ça ? "Je n'ai rien contre lui, je le respecte", assure l'ancien milieu de terrain. "Mais mon objectif, c'est le banc du PSG...", ajoute-t-il, visiblement décidé.

L'ambition du PSG, elle, reste la même depuis des années : remporter la Ligue des champions. "Mais il ne faut pas compter que sur les joueurs, l'histoire d'un club est importante. estime Motta. Tu ne gagnes pas à l'improviste. Quand je suis arrivé au PSG, l'objectif était de gagner des titres nationaux. Aujourd'hui c'est la Ligue des champions. Mais il y a aussi d'autres équipes..."

La MCN et Verratti

Interrogé également sur ses anciens coéquipiers, Thiago Motta a livré son sentiment. "Le trio Mbappé-Cavani-Neymar est-il le plus fort au monde ? Sur le papier, oui. Mais cela dépend de comment ils bougent et comment ils s'intègrent sur le terrain, répond-t-il. Sur certains aspects, le trio Mané-Firmino-Salah bouge tellement bien qu'ils n'ont rien à envier à personne", estime Motta. Neymar ? "Il doit apprendre à renoncer à dribbler toujours 3-4 joueurs. Il doit se libérer du ballon avant pour se démarquer et recevoir l'ultime passe. Il ne doit pas toujours aller en un contre un (...) Je lui disais toujours : 'donne moi le ballon, je te le redonne en t'évitant deux dribbles et des coups'."

Thiago Motta et NeymarGetty Images

Enfin, concernant son ancien acolyte Marco Verratti, Thiago Motta pense qu'il est "l'unique top player italien" en circulation. "Quand il est arrivé au PSG, j'ai compris en cinq secondes qu'on avait recruté un grand joueur. C'était un plaisir de jouer avec", confie l'ancien milieu, content que Verratti brille désormais avec la sélection italienne.