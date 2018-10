Thierry Henry après Strasbourg - Monaco (2-1) : "J'ai un peu tout vécu dans ce match"

Quel est votre sentiment après ce match où tout est allé de travers ?

Thierry Henry : "Ce n'était pas évident, on essaie de mettre quelque chose en place qui fonctionnait dès le début, avec notamment quelques percées où on a trouvé Sidibé sur le côté. Et puis on prend ce but, que je n'ai pas besoin de décrire, vous l'avez tous vu... L'erreur est humaine, on ne va pas accabler quelqu'un pour ça. Quand tu prends un but comme ça, ce n'est pas toujours évident, surtout dans la situation où on est. Ensuite, ça a été un peu plus facile pour Strasbourg, ils ont essayé de nous attirer et de nous contrer. A la mi-temps, on essaie de réorganiser le jeu mais malheureusement Sam (Grandsir) se fait expulser... Après, ça a été encore plus dur. Mais on a encore essayé de continuer à jouer".

Arrivez-vous à retenir des points positifs malgré ces faits de jeu contraires ?

T.H. : "Le match aurait pu basculer de notre côté mais il n'a pas basculé. En plus, on perd Falcao au début, donc ce n'est pas le scénario rêvé mais il va falloir rester positif. Le positif, pour moi, c'est qu'on a essayé de jouer à 10, on a essayé de répondre, on s'est créé des occasions. Je suis obligé d'être positif dans le négatif, sinon on ne va pas de l'avant. Il va falloir qu'on apprenne à gérer ces moments-là, dans le manque de confiance un peu, on arrivait ici avec ça, on prend ce but, là encore je n'accable pas mon gardien... Mais j'ai vu des signes encourageants au niveau de ce qu'on a essayé de faire".

Ovationné en début de soirée mais au final une soirée difficile, vous êtes passé par toutes les émotions ?

T.H : "Une parenthèse, et ça n'a rien à voir avec le match, merci au public strasbourgeois pour l'accueil, je ne m'y attendais pas vraiment. Après, sur le match, je voyais ce qu'on essayait de faire et ce qu'on a mis en place mais ce premier but a changé la donne. Deux ou trois fois, j'ai cru qu'on avait marqué mais tu prends un but de l'autre côté, puis expulsion... J'ai un peu tout vécu dans ce match et la première défaite. Mais je veux rester positif. J'étais conscient qu'en deux jours ce n'est pas évident de mettre quelque chose en place. Et ce que j'ai vu en deux-trois jours d'entraînement avec tout le monde, bien sûr que, ce soir, on n'a pas mis la balle au fond mais sur la préparation jusqu'aux 30 derniers mètres, c'est plus ou moins ce que je voulais."