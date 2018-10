Officiel : Thierry Henry nouvel entraîneur de Monaco

L'AS Monaco a levé le voile sur le secret de Polichinelle par un tweet et une photo d'un autre siècle. D'une autre carrière. Celle de Thierry Henry joueur, sous le maillot rouge et blanc, et avec le hashtag #HesComingHome. Oui, Henry est de retour au bercail, là où tout avait commencé. Là où tout va recommencer. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts) a été nommé entraineur de l'ASM, son premier poste de numéro 1. Il a signé pour trois ans.

Deux jours après le limogeage de Leonardo Jardim, le club de la Principauté, 18e de Ligue 1, s'est offert le débutant le plus scruté de la planète football, Thierry Henry. En charge des attaquants de la Belgique depuis deux ans puis passé adjoint après la Coupe du monde, le Français a quitté les Diables Rouges et retrouve un pays avec qui il avait coupé les ponts après Knysna. Il sera présenté lundi.

" Très heureux de revenir à l’AS Monaco et extrêmement déterminé "

A Monaco, Thierry Henry va retrouver un cadre qui lui a permis de lancer sa carrière de joueur du très bon pied. Plus de deux décennies plus tard, l'ancien international français (123 sélections) espère en faire autant mais la mission s'annonce plus périlleuse alors que les Rouge et Blanc pointent au 18e rang en Ligue 1 et que l'été a ressemblé à une grande saignée pour l'effectif azuréen.

Pour réussir sa mission, Titi - qui avait été approché par Bordeaux en début de saison - ne vient pas seul. Dès lundi, jour de sa prise en charge du groupe pro, il sera accompagné de Joao Carlos Valado Tralhao, désormais ex-entraîneur des U23 du Benfica Lisbonne, et Patrick Kwame Ampadu, qui officiait jusqu'alors à l’Academy d’Arsenal. Le fils de Guy Stephan, Julien, n'est pas annoncé dans le communiqué de l'ASM. "Je remercie l’AS Monaco de me donner l’opportunité d’entraîner l’équipe de ce club si particulier pour moi. Je suis à la fois très heureux de revenir à l’AS Monaco et extrêmement déterminé à relever les défis qui nous attendent. J’ai désormais hâte de rencontrer les joueurs pour commencer à travailler tous ensemble", a confié Henry dans le communiqué publié par Monaco. Après les mots, les actes. On a hâte de voir le champion du monde et d'Europe à l'oeuvre.