Ligue 1 - 11e journée : Tombeur d'Angers (1-2), Lyon monte provisoirement sur le podium

Un match, trois tournants. Une parade d'Anthony Lopes (5e), l'expulsion d'Ismaël Traoré (34e), la rentrée de Mmephis Depay (45e) : voilà comment Lyon, dans la douleur, a fini par venir à bout d'Angers ce samedi après-midi (1-2) grâce à Aouar et Depay. Un succès, au bout d'une prestation très poussive, qui permet à l'OL de s'inviter provisoirement sur le podium en attendant la suite de cette 11e journée de Ligue 1. Le SCO n'a pas démérité mais stagne à la 10e place.

Angers, avec cinq occasions nettes lors des 20 premières minutes, aurait pu largement mener à la pause mais Lopes, d'une parade fantastique devant Pierrick Capelle puis face à Jeff Reine-Adelaïde (19e), et le poteau, sur une tête de Stéphane Bahoken (10e), ont maintenu les Lyonnais dans le match. Et l'expulsion logique d'Ismaël Traoré après une grosse semelle sur Moussa Dembélé (34e) a remis l'OL sur les rails.

Un but et une passe décisive pour Depay

L'entrée en jeu de Memphis Depay au retour des vestiaires a tout changé. Lyon a enfin pris le jeu à son compte dans le sillage du Néerlandais. Même si c'est une belle boulette de Ludovic Butelle qui a tout débloqué. Sa claquette trop molle a permis à Depay d'offrir l'ouverture du score à Aouar (63e).

Après s'être vu refusé un but par le VAR pour un hors-jeu (69e) et avoir buté sur Butelle (65e), Dembélé a offert sur un plateau le second but rhodanien à Depay (87e). La réduction du score de Lopez (88e), sur un nouvel oubli d'un Marcelo à la dérive ce samedi, n'a rien changé. Lyon s'en sort plutôt bien et peut remercier son intenable Néerlandais. Cette victoire ne rassurera pas les hommes de Bruno Genesio mais l'OL engrange et met la pression sur ses adversaires directs.