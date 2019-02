Toulouse-Guingamp et Montpellier-Angers reprogrammés le 10 mars

Chaque week-end, les manifestations de "gilets jaunes", qui mobilisent les forces de police, provoquent la reprogrammation ou le report de matches du championnat de France. La 28e journée ne fera pas exception. Alors que Nantes - PSG a été purement et simplement reporté, les rencontres Toulouse-Guingamp et Montpellier-Angers, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, ont été décalées du samedi 9 mars (20h00) au dimanche 10 mars (15h00), "sur instruction" des Préfectures de Haute-Garonne et de l'Hérault, a annoncé mercredi la Ligue (LFP).

Programme de la 28e journée réactualisé:

Samedi 9 mars

(17h00) Strasbourg - Lyon

(20h00) Amiens - Nîmes

Dijon - Reims

Monaco - Bordeaux

. Dimanche 10 mars

(15h00) Saint-Etienne - Lille

Toulouse - Guingamp

Montpellier - Angers

(17h00) Rennes - Caen

(21h00) Marseille - Nice

. Reporté

Nantes - PSG