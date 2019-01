Transfert de Mario Balotelli à l'OM : "Je ressemble un peu aux gens de Marseille"

"Je ne crois pas à l’homme providentiel", a glissé le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud ce mercredi pour lancer la conférence de présentation de Mario Balotelli comme nouveau joueur de l’OM. Vu l’agitation provoquée par l’arrivée, enfin officielle à l’OM, de l’attaquant italien, ça y ressemble quand même fortement. Dans une salle de presse qui accueillait pour l’occasion un Mino Raiola tout sourire auprès de son poulain, "Balo" s’est présenté avec le maillot marseillais floqué du numéro 9 qu’il va porter dorénavant. Enfin, doivent penser les supporters marseillais tant l’arrivée de l’Italien était devenue un serpent de mer ces dernières semaines.

Ce mercredi, ça y est, Balotelli est olympien. Et visiblement content d’être là, prêt à gratifier le public du Vélodrome de son talent et ses coups d’éclat : "Je sais que les supporters attendent beaucoup, qu’il y a beaucoup d’attentes autour de moi et c’est normal, a glissé la star du jour pour débuter sa prise de parole. Je ressemble un peu aux gens de Marseille donc je suis content."

Volcanique, l’ancien attaquant de l’OGC Nice l’est. Et il espère voir le Vélodrome suivre le même chemin : "J’espère que les supporters viendront nombreux au stade. [À l’adresse des supporters, NDLR] J’espère que vous nous supporterez comme je l’avais vu quand j’étais venu avec Nice. On fera le maximum pour marquer le plus de points et marquer le plus de buts" a-t-il expliqué. "J’avais fait un post Instagram la première année quand j’étais arrivé car le public marseillais est vraiment très chaud" a-t-il encore glissé dans un sourire.

Vidéo - Hutteau : "Signer Balotelli pour seulement six mois, ce n'est pas cohérent" 00:59

Voilà pour la relation avec les supporters et le club olympien, "un grand club" dont il connaît les contours tout en confessant volontiers ne pas pouvoir rentrer dans le détail de l’histoire glorieuse du club marseillais. Pour le reste, il a été question de sa forme, beaucoup, de son contrat, très peu, et de football, un peu.

Sur sa forme actuelle, l’Italien s’est voulu rassurant : "Pour être en forme, il faut s’entraîner avec le groupe pour pouvoir jouer 90 minutes, a-t-il lâché. Je suis en forme mais j’ai besoin de m‘entrainer avec le groupe pour enchaîner avec les matches". A priori, ça ne sera pas dès vendredi face à Lille selon Rudi Garcia qui avait affirmé quelques minutes plus tôt qu'il était "impossible de le voir quand bien même il serait qualifié pour le match".

Mario Balotelli, nouveau joueur de l'OMGetty Images

" Je vais jouer défenseur central "

Sur son contrat, de six mois avec divers clauses, dont certaines démenties par le président Eyraud, il a botté en touche, renvoyant la responsabilité sur "l’homme aux lunettes" présent ce mercredi, à savoir Mino Raiola, son agent. Après coup, Jacques-Henri Eyraud a expliqué que ce contrat court était une volonté des deux parties. "On verra ce qu’il se passe en juin" a-t-il avancé. Balotelli peut-il rester la saison prochaine : "Tout est possible dans le football".

Sur sa position sur le terrain, l’Italien a été taquin : "Je pense que je vais jouer défenseur central", a-t-il glissé dans un sourire après une question tactique. Balotelli le sait, sa mission première sera de marquer, ce qu’il n’a pas encore su faire cette saison : "Je ne vais pas mourir si je ne marque pas tout de suite, a-t-il d’abord expliqué avant de revenir, plus tard, sur ses paroles. Ce n’est évidemment pas une question de vie ou de mort mais c’est très important. Les grands joueurs sont ceux qui aident les autres à être en confiance. L’objectif est de marquer beaucoup de buts mais aussi d'en faire marquer à d’autres". Peut-être pas l’homme providentiel. Mais bel et bien l’attaquant tant recherché par l’OM depuis plusieurs mois.