Après Rennes-PSG - Tuchel : "Nous n'avons pas d'explication sur les premières périodes compliquées"

C’est l’histoire du verre à moitié plein. Ou à moitié vide, c’est selon. Si l’on regarde l’aspect comptable, difficile de ne pas se satisfaire pour les Parisiens du résultat obtenu ce dimanche au Roazhon Park. Une victoire nette (1-3), un 6/6 et même des satisfactions personnelles à l’image du premier but d’Eric Choupo-Moting : voilà pour le côté pile.

Côté face, en revanche… Après avoir sombré dans l’attitude à Anfield mardi (3-2), les hommes de Thomas Tuchel ont semblé retomber dans leurs travers en début de match. Peu investis et submergés par l’envie rennaise, les Parisiens ont balbutié leur football pendant près de vingt minutes avant de se remettre les idées à l’endroit.

Interrogé en conférence de presse sur les "absences" constatées de son équipe, le technicien allemand a avoué être perplexe face au phénomène : "Pour le moment, non, nous n'avons pas d'explication sur les premières périodes compliquées… Ce n'est pas que nous ne sommes pas attentifs, tout le monde sait que ce qui nous attend, mais c'est un peu bizarre" a-t-il avoué.

" Je suis content que l'équipe ait montré ce feu et cette faim de gagner aujourd'hui "

Un phénomène expliqué en rapidité par Choupo-Moting au micro de Canal + : "Ce n’était pas un match facile. Les Rennais ont bien joué, devant ils allaient très vite ! Ils ont marqué et mené mais c’est normal. Chaque équipe se donne à 120% face au Paris Saint-Germain" a-t-il tenté de nuancer.

Puis, relancé sur les bienfaits d’une telle victoire après la débâcle à Liverpool, le Camerounais a affirmé que l’heure n’avait jamais été à la panique chez le champion de France : "Bien sûr que ça fait du bien (de gagner, NDLR), mais nous on s'est dit on continue juste comme d'habitude. Quand on a joué contre Liverpool, c'était très très difficile, on sait qu'on peut améliorer notre jeu, mais on a la qualité individuelle et collective, on est resté calme."

Vidéo - Choupo-Moting : "Ce n'était pas facile" 00:53

Pour Tuchel, qui a avoué préférer voir son équipe bien jouer plutôt que gagner, difficile de ne pas retenir la réaction des siens. Car la machine parisienne, grippée, a fini par se lancer. En mode bulldozer. Sans forcément tout maîtriser mais en jouant tous les coups offensifs à fond, permettant à Paris de renverser la vapeur. "On a été bons dans les quatre premières minutes, avant de connaître 15/20 minutes compliquées, a détaillé l’Allemand. Je suis content que l'équipe ait montré ce feu et cette faim de gagner aujourd'hui."

Une faim qui semblait avoir disparu mardi à Anfield pour le premier gros rendez-vous de la saison parisienne. Et c’est tout le problème. En Ligue 1, les débuts timorés du PSG peuvent être rapidement corrigés par la puissance de feu parisienne. En C1, c’est beaucoup plus compliqué. Au moins, Tuchel sait sur quoi travailler…