Tuchel sur la blessure de Cavani : " On a déjà perdu Neymar, c'est trop"

Le PSG voulait à tout prix éviter les blessures avant Manchester United. C'est raté. En laissant Areola, Kehrer, Marquinhos, Di Maria ou encore Mbappé sur le banc ou en tribune, Thomas Tuchel pensait avoir fait le nécessaire pour conserver son équipe-type en vue du déplacement à Old Trafford mardi (21h). En alignant Edinson Cavani titulaire, l'entraîneur allemand avait néanmoins affirmé son intention de gagner ce match face à Bordeaux pour aborder Manchester United en confiance.

Mais le sort ne semble pas vouloir épargner ce PSG là. Sur le penalty obtenu par Thomas Meunier après un excellent service de Dani Alves, la frappe en force d'"El Matador" transperce le but de Costil. Immédiatement, l'Urugayen se tient la cuisse, grimace de douleur et annonce son changement prématuré, juste avant la mi-temps.

Mbappé seul rescapé de la MCN face à United ?

Son absence pour le huitième de finale décisif dans la saison du PSG serait un terrible coup dur pour les Parisiens. Déjà privés de Neymar, ils perdraient un deuxième membre de la MCN, et reposeraient presque tous leurs espoirs sur Kylian Mbappé pour ramener un résultat de ce huitième aller.

Interrogé après le match au micro de Canal+, Thomas Tuchel s'est montré très inquiet quant à la présence de Cavani mardi. "Je n'ai pas vu "Edi", je n'ai pas vu le docteur. Je ne sais pas s'il pourra jouer mardi, mais s'il sort à la 43e minute, j'ai peur.", a expliqué l'entraîneur parisien. "Il est sorti après une frappe, c'est une chose musculaire, a ajouté le coach allemand en conférence de presse. Maintenant, c'est samedi soir et on joue mardi. C'est super proche. Je ne sais pas si c'est possible qu'il joue. On doit attendre une nuit ou un jour pour être plus décisif (précis) et avoir plus d'examens".

Verratti or not Verrati ?

Jusqu'à mardi, face à un United version Solskjaer invaincu en onze matches et encore victorieux samedi à Fulham (0-3, l'inquiétude va grandir dans le vestiaire parisien. "Si tes joueurs clés ne sont pas là, les choses sont différentes. On a déjà perdu Neymar pour le match. C'est trop. Ce sont des joueurs de qualité, qui sont là pour les matchs décisifs en Ligue des champions, pour le meilleur niveau. Ce n'est pas possible que l'on perde tous les joueurs capables de combattre à ce niveau. On n'a pas un deuxième "Edi", on n'a pas un deuxième Neymar.", a déploré Tuchel.

Plus qu'un plan B, Thomas Tuchel se dit maintenant prêt à activer... "le plan D". "Sans Ney, peut-être sans Marco, peut-être sans Edi. Nous avons un plan D", a-t-il dit. Si Marco Verratti a repris la compétition samedi (la bonne nouvelle du jour pour le champion de France), pas sûr que l'Italien soit aligné d'entrée à Manchester. "Nous sommes très heureux que Marco soit revenu, mais c'est super difficile de jouer quand tu as été blessé comme Marco, souffle Tuchel. Je ne sais pas si c'est possible de jouer encore à Old Trafford dans trois jours. Dans notre situation, c'est peut-être nécessaire d'essayer. On doit attendre l'avis du doc et des kinés."

Battu à Lyon dimanche (2-1), longtemps accroché par Villefranche en Coupe mercredi, Paris traverse une passe difficile au pire moment. La victoire face à Bordeaux parait presque anecdotique tant Paris domine le championnat. La blessure de Cavani, impliqué sur sept des douze derniers buts parisiens en Ligue 1, l'est beaucoup moins et risque de fragiliser un peu plus l'édifice parisien.