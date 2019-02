Un festival offensif et Lille n'a fait qu'une bouchée de Nice

Lille poursuit son début d'année 2019 parfait. Ce vendredi soir, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, les Lillois se sont largement imposés contre Nice (4-0), au stade Pierre-Mauroy. Rafael Leão, Nicolas Pépé, Jonathan Bamba et Loïc Rémy ont chacun inscrit un but. Grâce à ce sixième succès en autant de rencontres, toutes compétitions confondues, depuis un mois maintenant, les hommes de Christophe Galtier confortent leur deuxième place au classement. Ils comptent provisoirement six points d'avance sur Lyon, 3e, avant le choc entre l'OL et le PSG dimanche soir (21h).

Pour ce vrai test, Patrick Vieira avait décidé de repasser à une défense à cinq… avant de faire marche arrière au bout de vingt minutes seulement. La faute à l'ouverture du score précoce de Rafael Leão, auteur de son cinquième but lors de ses six dernières sorties (7e, 1-0). Il était dit que les Aiglons allaient passer une soirée cauchemardesque. La preuve avec la sortie prématurée sur blessure de Youcef Atal, à l'origine notamment d'une perte de balle sur le premier but encaissé.

Toujours aussi virevoltant, Nicolas Pépé ne s'est pas fait prier pour inscrire son 16e but de la saison, d'une frappe enroulée du gauche (37e, 2-0), après un nouveau ballon perdu au milieu de terrain par les Niçois. Si, à la pause, le score était de 2-0, il aurait très bien pu être plus lourd si Jonathan Bamba, d'une frappe du droit (11e), ou Rafael Leão, d'un geste acrobatique (33e), avaient réussi à tromper Walter Benitez,. Sans oublier la barre transversale trouvée par Nicolas Pépé (15e).

Une classe d'écart

Inexistants offensivement et dépassés dans tous les domaines du jeu, les Azuréens, qui sont très vite apparus fortement résignés, ont attendu la 35e minute de jeu avant de frapper pour la première fois et même la 61e minute avant d'accrocher enfin le cadre. Trop peu pour inquiéter des Lillois flamboyants individuellement comme collectivement.

En seconde période, le match est finalement tombé dans un faux rythme avant qu'Ignatius Ganago ne se procure la meilleure occasion côté visiteurs, sur un geste acrobatique qui n'a pas surpris Mike Maignan (75e). Sur le contre qui a suivi, Jonathan Bamba, idéalement trouvé par Nicolas Pépé, n'a lui pas manqué l'occasion d'aggraver la marque (75e, 3-0). Alors que les Aiglons vivaient l'une de ses pires soirées de la saison, l'expulsion directe de Pierre Lees-Melou, après visionnage du VAR, pour une semelle sur Luiz Araujo, n'a pas arrangé ses affaires (89e).

Et encore moins l'ultime but lillois inscrit de la tête, dans le temps additionnel, par Loïc Rémy, tout juste entré en jeu (90e+3). Nice, qui n'avait plus été battu par le LOSC en Ligue 1 depuis 2012, soit un total de treize matches, n'avait plus connu pareille déconvenue depuis sa rencontre contre Dijon (0-4), le 25 août dernier. De son côté, Lille, qui réalise son meilleur début de saison depuis près de 70 ans, continue d'engranger les points. Avec désormais 46 unités, les Dogues pourraient déjà avoir réalisé la meilleure opération de cette journée, à moins que Lyon ne réalise l'exploit contre le PSG.