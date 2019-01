Mercato - Officiel : La Fiorentina prête Valentin Eysseric à Nantes

Après Edgar Ié, les Canaris tiennent une deuxième recrue. En provenance de la Fiorentina, Valentin Eysseric s'est engagé ce jeudi au FC Nantes pour un prêt de six mois avec option d'achat d'un montant avoisinant 4 millions d'euros. Formé à l'AS Monaco, où il a remporté la Coupe Gambardella en 2011, le milieu de terrain de 26 ans a également porté les maillots de Nice et de Saint-Étienne, totalisant 148 matches et 21 buts en Ligue 1.