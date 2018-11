Verratti titulaire, Cavani absent de la feuille de match

Marco Verratti, arrêté pour conduite en état d'ivresse dans la nuit de mardi à mercredi, a été titularisé au milieu de terrain du Paris SG pour affronter Lille, vendredi soir au Parc des Princes, alors qu'Edinson Cavani est absent de la feuille de match. Comme annoncé jeudi par l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, l'Italien Gianluigi Buffon garde les buts parisien, avec une défense à trois composée de Thilo Kehrer, Thiago Silva et Marquinhos. Blessé à une cuisse et forfait dimanche dernier à Marseille (victoire 2-0), l'attaquant uruguayen Edinson Cavani n'a pas été retenu par Tuchel pour le sommet de la 12e journée de L1 entre le PSG, en tête du classement, et Lille, son premier poursuivant.

Composition du PSG : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos (cap.) - Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat - Di Maria, Mbappe, Neymar

Du côté du LOSC, c'est un onze très classique aligné par Christophe Galtier qui a choisi de faire confiance aux joueurs vainqueurs de Caen (1-0) le week-end passé. Intenable cette saison, Pépé est bien sûr présent.

Composition de Lille : Maignan - Celik, J. Fonte, Soumaoro (cap), Ballo-Touré - Mendes, Xeka - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao