VIDEO - Hatem Ben Arfa s'est attaqué à Whitney Houston : son bizutage musical à Rennes

Le Buzz

Vous préférez Hatem Ben Arfa footballeur ou chanteur ? La réponse à cette question est facile, très facile quand on jette un œil au bizutage musical de l’international français, samedi soir du côté de Rennes. A quelques heures de retrouver le PSG, ce dimanche à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, l’ancienne pépite de l’OL n’a pas échappé à un exercice devenu incontournable sur la planète football : il s’est présenté face à ses nouveaux coéquipiers pour pousser la chansonnette.

Quel choix a-t-il fait ? Un morceau de rap, comme c’est souvent le cas chez les footballeurs ? Que nenni. Hatem a décidé de s’attaquer à une légende, Whitney Houston, et à une chanson des plus exigeantes techniquement, I Have Nothing, extraite de la bande originale du film Bodyguard. Comment s’en est-il sorti ? On vous en laisse en juger avec les images de sa prestation :

Voici l'original, si l'envie vous prenait de comparer l'interprétation de "HBA" versus celle de la regrettée chanteuse américaine :