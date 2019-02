Waldemar Kita visé par une enquête, le projet du nouveau du FC Nantes tombe à l'eau

C'est un nouveau coup de théâtre. Et cette fois, c'est probablement le dernier. Comme annoncé par Ouest-France ce lundi, le projet du nouveau stade du FC Nantes a capoté. La raison ? La Métropole nantaise a été refroidie par les soupçons de fraude fiscale qui visent Waldemar Kita, le président des Canaris. "Sans préjuger évidemment des suites de cette enquête, il est clair que le projet ne pourra, en tout état de cause, pas se dérouler dans les délais envisagés, ni dans un climat serein, quelles qu'en soient les conclusions", a déclaré la Métropole dans un communiqué.

"La question d’un stade durablement à la hauteur de la 6e ville de France et de son club reste posée à moyen terme (...) Nantes Métropole reste propriétaire du stade de la Beaujoire. Elle y conduira les travaux d’entretien et d’amélioration tels qu’ils étaient initialement prévus, ainsi que ceux permettant l’accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2023", récite le communiqué.

Projet contesté

Récemment, les bureaux du club ont fait l'objet d'une perquisition surprise par le Parquet financier. Ces dernières sont liées aux investigations concernant la "situation fiscale personnelle" de Waldemar Kita. Censé remplacer La Beaujoire d'ici l'été 2022, ce nouveau stade privé, contesté par une bonne partie des supporters et des riverains, ne verra donc jamais le jour.

Les premières images du projet avait été dévoilées en mars 2018. Toit rétractable, écran géant à 360°, kop de 7000 places : ce nouveau stade, qui devait avoir une capacité d'environ 40.000 places, s'annonçait ultra-moderne. "On fait tout pour que ce soit parfait. Je pense que le stade sera splendide. Le plus beau de France", clamait alors Waldemar Kita. Un an plus tard, le président du FC Nantes tombe de haut.