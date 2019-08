100% de réussite et la tête du classement des buteurs : Osimhen, la nouvelle perle du Nord

Personne ne doutait du talent de Luis Campos pour dénicher les talents. Mais il fallait être sacrément sûr de son coup pour remplacer Nicolas Pépé et Rafael Leao, 30 buts à eux deux la saison passée en Ligue 1, par Timothy Weah et Victor Osimhen cet été. L'ancien espoir du PSG est sur le flanc en ce début de saison, victime d'une lésion musculaire. Pas de problème Osimhen s'occupe de tout. Bien sûr le Nigérian est jeune, donc forcément plein de promesses. Bien sûr, sa saison dernière à Charleroi (20 buts en 36 matches) avait laissé entrevoir un potentiel. Bien sûr la coquette somme dépensée par Lille (12 millions d'euros) pour convaincre Wolfsburg de le lâcher laissait supposer un talent certain.

Vidéo - 3e j. - Galtier : "Osimhen une marge de progression importante" 01:38

Mais il était tout de même difficile de l'imaginer prendre les commandes du classement des buteurs après seulement trois journées. Son doublé face à Nantes avait lancé sa saison, celui face aux Verts ce mercredi (3-0) installe assez clairement la menace. Pas de temps d'adaptation, pas besoin de répéter ses gammes avec ses nouveaux coéquipiers, nulle nécessité d'appréhender les exigences de la Ligue 1 : Osimhen a frappé fort, et tout de suite. Lille a inscrit cinq buts depuis le début de saison, quatre par sa jeune recrue. Bien entouré par des joueurs explosifs comme Ikoné et Bamba, son profil colle à merveille. Vraie pointe capable d'évoluer dans la profondeur ou en remise, Osimhen remplit un vide dans le collectif nordiste.

Victor Osimhen lors de Lille - Saint-EtienneGetty Images

En trois matches, et deux doublés face à Nantes et Saint-Etienne, il a déjà étalé la panoplie du parfait finisseur et prouvé, déjà, qu'il savait tout faire :

Un premier but lancé dans la profondeur où sa vitesse a fait la différence

Un deuxième où il a fait parler sa puissance dans le duel et dans sa frappe

Un troisième pour un modèle d'appel - contre-appel conclu avec sang-froid

Un quatrième d'un enchaînement dos au but et d'une frappe en pivot croisée

"Je viens d'un championnat moins relevé que la L1", a commenté celui qui a démarré la rencontre sur le banc avant de faire parler son talent suite à la blessure de Loïc Rémy après 19 minutes. "Je dois élever mon niveau de jeu, c'est important que le club croie en moi." Osimhen touche peu de ballons mais les transforme tous, ou presque, en occasions de but.

Depuis le début de saison, la révélation du Mondial U17 en 2015, remporté par sa sélection, en est à quatre buts pour autant de tirs cadrés. Une réussite insolente qui n'étonne pas son coach Christophe Galtier : "Il est rentré sans se poser de questions, il ne faisait pas la gueule d’être remplaçant. Il a été décisif dans les buts mais aussi dans le jeu, au niveau de l’intensité. Il n’a que 20 ans mais il a une marge de progression importante. Il est inconnu en France mais pas pour nous", a dévoilé l'entraineur du LOSC. "Luis (ndlr : Campos) le suit depuis un bon moment." Et comme très souvent, "Luis" ne s'est visiblement pas trompé.