Une victoire leur aurait permis de s'inviter sur le podium. Mais à trop s'observer et à ne pas vouloir laisser le moindre espace à l'adversaire, les deux formations ont tout perdu : elles restent toutes les deux à quai. Privés d'une ribambelle de joueurs, principalement sur le plan offensif, les Verts version Claude Puel ont laissé filer des points pour la deuxième fois depuis l'arrivée du technicien. Avec ce nul, les Stéphanois restent au pied du podium, à cause d'une différence de buts insuffisante.

Mais le podium, dans un championnat aussi serré, restera à portée de fusil des deux formations, dans les prochaines semaines. Les deux équipes, alignées avec cinq défenseurs, n'ont pas laissé grand-chose à l'autre et le match aurait bien pu basculer d'un coté comme de l'autre. Arnaud Nordin, bien lancé par Denis Bouanga, s'est vu opposer la main ferme de Geronimo Rulli, qui a repoussé le ballon sur sa barre (34e). Les Verts auraient aussi pu l'emporter dans le temps additionnel, sur une frappe puissante de Miguel Trauco (90e+1), passée juste à côté du but gardé par le portier espagnol.

Ruffier, un record rugissant

Aligné dans le but stéphanois pour la 304e fois de sa carrière sous ce maillot en Ligue 1, le portier international a dépassé Ivan Curkovic et est devenu le gardien le plus capé de l'histoire des Verts en Ligue 1. Sollicité face à Montpellier, le gardien des Stéphanois a rapidement montré que son statut de taulier n'était pas galvaudé. Il a réussi un arrêt parfait devant Gaëtan Laborde (25e) et surtout une parade réflexe de très haut niveau devant le même Laborde, auteur d'une tête puissante à bout portant (78e).

Malgré les retours de Pedro Mendes et de Florent Mollet, les Montpelliérains ont donc dû se contenter d'un nul. Un résultat dont Claude Puel, touché par les nombreuses indisponibilités, se satisfera aussi. D'autant que l'ancien coach niçois en a profité pour faire parler sa fibre jeunesse en lançant deux néophytes : d'abord Bilal Benkhedim (18 ans), impliqué sur la grosse occasion de Trauco en fin de match, et Edmilson Indjai Correa, 19 ans et qui ne comptait que deux petits matches avec la réserve. On ne se refait pas.