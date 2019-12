C'est une figure de l'OL qui s'en va : joueur, entraîneur puis dirigeant de Lyon, Bernard Lacombe prend officiellement sa retraite après plus de quarante ans passés au club, qui lui rendra un bel hommage dimanche lors du match de Ligue 1 contre Rennes (17H00).

L'ancien attaquant international français (67 ans), champion d'Europe avec les Bleus en 1984, y sera entouré de ses amis du football dont Michel Platini, Dominique Rocheteau ou encore Alain Giresse. Dans le stade, l'ensemble du public lyonnais s'associera-t-il à la fête, compte tenu des tensions entre le club et une frange minoritaire d'ultras ? Pas sûr, même si l'OL veut croire que l'unité se fera pour cette occasion.

"J'ai vécu des moments fabuleux comme la remontée en Division 1 ou le premier titre de champion de France. Quand je jouais, nous avons gagné une Coupe de France (1973), seul trophée que j'ai gagné avec l'OL car, à l'époque, nous ne pouvions pas être champions", a raconté Lacombe jeudi sur la chaîne du club.

De sa carrière d'avant-centre, il retient avoir évolué avec cinq grands joueurs : Fleury Di Nallo, Serge Chiesa, Platini, Giresse et Jean Tigana, celui "qui m'a fait marquer le plus de buts" avec Bordeaux. En Championnat de France, il a marqué 255 fois en 497 matches, un record pour un joueur français. L'attaquant international (38 sélections, 12 buts) reste d'ailleurs le dauphin du recordman argentin Delio Onnis (299 buts).

Bernard Lacombe avec la France lors de la Coupe du monde 1978AFP

Débuts professionnels en 1969

A l'Olympique Lyonnais, son club, Bernard Lacombe a tout connu. Enfant, le gamin se rendait au stade de Gerland avec son père et rêvait d'en devenir l'un des joueurs professionnels.

Arrivé à l'OL en 1967 en provenance de Fontaines-sur-Saône (Rhône), il a débuté en D1 le 6 décembre 1969 contre le Red Star avec un but à la clé, à l'âge de 17 ans (2-0). Il forme alors une triplette redoutée avec ses amis Chiesa et Di Nallo jusqu'en décembre 1974, au moment du départ de ce dernier, déclinant, au Red Star.

Lacombe a joué à Lyon jusqu'en 1978, gagnant cette fameuse Coupe de France 1973 face à Nantes (2-1) pour deux finales perdues contre Rennes (1-0, 1971) puis Marseille (2-0, 1976).

Un stade à son nom

Après une parenthèse à Saint-Etienne (1978-1979) avec un transfert qui a maintenu l'OL à flot financièrement, Lacombe a connu son heure de gloire avec Bordeaux (1979-1987): trois titres de champion (1984, 1985, 1987) et deux Coupes de France (1986, 1987).

Revenu à l'OL en 1989 à l'initiative de Jean-Michel Aulas, président depuis 1987, Bernard Lacombe, avec Raymond Domenech, contribue alors au retour du club en Ligue 1 comme entraîneur adjoint, puis directeur sportif.

"Je devais rester à Bordeaux dans l'encadrement mais Raymond me voulait et nous avons travaillé magnifiquement bien. Revenir dans son club, sa ville, c'est exceptionnel. Quand nous avons rencontré M. Aulas, il nous a dit: 'Nous allons remonter en D1 et, dans deux ans, jouer la Coupe d'Europe'. Je lui ai dit: 'Mais pour l'instant, nous sommes en D2!' Il était visionnaire", rappelle Lacombe.

Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas - OL - Août 2015Panoramic

L'ancien attaquant est ensuite devenu lui-même entraîneur en octobre 1996 après le limogeage de Guy Stéphan, puis conseiller du président à partir de 2000.

Depuis le départ du stade de Gerland vers Décines-Charpieu (est de Lyon) et le Parc OL, Lacombe est devenu moins influent sur les décisions stratégiques. Mais il reste une personnalité qui compte à Lyon, investi dans nombre d'associations caritatives (Docteur Clown, OL Fondation).

Bernard Lacombe figure d'ailleurs sur la "Fresque des Lyonnais", peinture murale située dans le 1er arrondissement. Et il a été le premier joueur de l'OL à avoir un stade à son nom, inauguré en 1987 à Fontaines-Saint-Martin (Métropole de Lyon), le village de son enfance.