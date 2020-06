Dans L'Equipe, Christophe Jallet explique son choix de prendre sa retraite à 36 ans. "Je suis arrivé au bout du chemin", avoue l'ancien latéral droit du PSG. Passé par Niort, Lorient, Lyon, Nice et Amiens, Jallet a été sélectionné à 16 reprises en équipe de France et a été champion de France deux fois (2013, 2014).

Christophe Jallet raccroche les crampons. À 36 ans, le défenseur, passé notamment par Lyon, Nice ou encore le PSG, a annoncé au quotidien L'Equipe sa retraite. "Je n'avais vraiment pas envie de terminer sur cette crise du coronavirus (...) Je me suis posé davantage de questions, j'ai eu le temps pendant les quatre derniers mois. Est-ce que mon corps serait apte à repartir pour une saison ? Qu'est-ce qui est le mieux pour ma famille ? Pour moi ? Il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure", a confié celui qui a été sélectionné à 16 reprises en équipe de France.

Ligue 1 La fin du suspense est proche : Kurzawa a donné son accord pour prolonger au PSG IL Y A UNE HEURE

Si Christophe Jallet aurat pu rempiler à Amiens, qui lui proposait un an supplémentaire, il estime être arrivé "au bout de la route". "Je sais juste que je ne vais pas pouvoir rester sans rien faire pendant très longtemps sinon je vais m'agacer très vite", a précisé l'ancien Parisien sur ses projets d'avenir.

Deux titres de champion de France

Après Florent Balmont et Matthieu Bodmer, c'est une troisième figure emblématique du Championnat qui arrête, cet été. Passé par Lorient (2009-2014), Lyon (2014-2017) ou encore Nice (2017-2019), le natif de Cognac s'est taillé un palmarès avec le PSG où, entre 2009 et 2014, il accumule deux titres de champion de France (2013, 2014), une Coupe de France (2010) et une Coupe de la Ligue (2014).

Jallet a également occupé le couloir droit dans la défense des Bleus à seize reprises (1 but), entre 2012 et 2017. Il a appartenu au groupe qui s'est incliné en finale de l'Euro-2016 en France, sans toutefois entrer en jeu durant la compétition. Il a joué sa dernière saison avec Amiens, qu'il a rejoint en 2019. Le club picard a terminé 19e de la saison arrêtée par la pandémie de coronavirus mais conteste sa relégation.

(Avec AFP)

Ligue 1 Meunier remercie les supporters parisiens… mais "pas les tocards des réseaux" IL Y A 14 HEURES