A la peine et maintenant décimé, l'OL peut-il faire une croix sur sa saison ?

Un dimanche cauchemardesque. Et ce n'est pas la défaite qui nous fait dire cela. Face à Rennes (0-1), Lyon a perdu bien plus que trois points. C'est peut-être ses ambitions cette saison qui se sont envolées le temps d'une après-midi. Tout simplement. Les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde plombent un ciel lyonnais qui avait déjà son lot de nuages avec l'affaire Marcelo, une organisation balbutiante dans le sillage d'un Juninho absent dans la tempête et des résultats décevants en L1.

A l’issue de cette 18e journée, le classement du Championnat de France a de quoi préoccuper quelques supporters des Gones. Lyon est à dix points de Marseille (2e). Et six de Lille (3e). Mais finalement, c'est presque anecdotique. L'important, c'est bien les interrogations soulevées par les blessures longue durée de sa star néerlandaise et du prometteur Reine-Adélaïde. Comment l'OL va pouvoir faire sans eux ? Qui va prendre la relève ? Le club rhodanien peut-il atteindre ses objectifs en leur absence ? Aujourd'hui, c'est le grand flou.

" La blessure de Memphis est une catastrophe "

Une seule certitude s'impose après ce match que Jean-Michel Aulas voudrait surement oublier. Il faudra attendre de longs mois pour savoir les vraies conséquences de ce match catastrophique, presque cruel tant il est rare de voir un club perdre deux de ses meilleurs éléments le même soir pour de telles blessures. On ne voudrait pas être à la place de Rudi Garcia. En quelques minutes et alors qu'il est déjà privé de Léo Dubois et Youssouf Koné, l'entraîneur de l'OL a vu deux de ses principaux arguments de son animation offensive rejoindre l'infirmerie pour le reste de la saison.

On parle en plus de deux joueurs qui ont régulièrement fait parler d'eux pour leur capacité à faire des différences depuis le coup d'envoi de la saison. Et au vu du début d'exercice des Lyonnais, ce n'était pas du luxe. Maintenant, il va falloir se passer de leurs services. Les options lyonnaises se réduisent considérablement. Tout comme la densité de l'effectif rhodanien. Mais avec la mise sur la touche de Depay, c'est aussi la question du leadership qui risque de s’avérer épineuse.

Memphis Depay avec Jeff Reine-Adelaide et Rudi Garcia à Lyon, 2019Getty Images

Le manque de leadership va s’accentuer

Sur le terrain déjà. Le serial buteur de Pays-Bas pèse quand même 14 buts et 2 passes en 18 matches cette saison toutes compétitions confondues. C'est un joueur aux qualités à part qui change le visage de l'OL et peut faire la différence sur un geste. "La blessure de Memphis est une catastrophe car c'est le joueur le plus décisif, a avoué Juninho. Là, il n'y a pas de solution." Et si ce n'était qu'une question de jeu et de stats, ce ne serait pourtant pas si dramatique. Mais le leadership, c'est aussi une histoire d'état d'esprit. De caractère. Or ces dernières semaines, Depay a montré qu'il avait les atouts pour être un vrai capitaine. Et s’imposer comme un guide pour ses coéquipiers.

C’est peut-être cela qui risque de laisser le plus grand vide dans cet OL en quête de leaders. "Nous avons des gens très polis qui ne posent aucun problème. Mais personne ne se met en avant. Memphis avait commencé à le faire", a encore regretté Juni. Pour sauver la saison lyonnaise, certains vont devoir grandir plus vite que prévu ou se trouver des qualités pas forcément évidentes jusqu'à présent. C'est bien connu, la nature n'aime pas le vide… Il y a donc de l’espoir. Mais l'OL se retrouve bien face à un petit précipice sur ce plan-là.

Le mercato peut-il sauver les meubles ?

Pour corriger le tir, il y a bien sûr le mercato qui arrive vite. Une solution non négligeable. Peut-être même indispensable. L'OL, qui a empoché de jolis chèques avec les départs de Tanguy Ndombélé et Ferland Mendy, possède la surface financière pour s'activer, même après avoir déjà dépensé 88 millions l'été dernier. Lyon était d'ailleurs déjà sur les rangs pour trouver des solutions à certains de ses déséquilibres. Mais ce n'était pas dans ce secteur de jeu. Et ce n'est surtout jamais évident de dénicher des éléments de qualité à cette époque de l'année. Encore moins des leaders… Le cauchemar ne fait peut-être que commencer.