Mercredi dernier à Stanford Bridge, il a été l'une des surprises du onze de départ de Julien Stéphan. Aligné d'entrée pour animer le côté droit du Stade Rennais à la place par exemple d'un Jérémy Doku, Yann Gboho a profité de l'occasion pour montrer quelques facettes de son talent, même s'il n'a pas tout réussi et que le match a tourné court avec des faits de jeu défavorables aux Rouge et Noir. Il a surtout illustré une nouvelle fois la richesse du réservoir rennais avec ce centre de formation si précieux que Julien Stéphan parvient à exploiter.

Avant d'être à ranger au rayon des talents confirmés comme un Eduardo Camavinga pourtant plus jeune de quelques mois, Yann Gboho a certes encore quelques étapes à franchir. Mais cette titularisation face aux Blues démontre toute la confiance que Julien Stéphan place en lui, alors qu'il rentre de plus dans la rotation bretonne imposée par ce rythme soutenu avec la Ligue des champions.

Surtout, sa progression semble prendre le chemin espéré depuis quelques mois. " Mentalement, il y a eu une grosse évolution , observe Landry Chauvin, l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais. Ça se confirme avec tous les efforts qu'il est aujourd'hui capable de produire sur le terrain, qu'il ne faisait pas forcément avant. Ce volume de jeu et sa capacité à répéter des efforts intenses, il n'avait pas montré cela la saison passée notamment ". Un palier a donc été franchi. Et ça se voit sur le terrain, même s'il doit encore évoluer pour devenir le joueur qu'il peut être.

Numéro 10 ou deuxième attaquant chez les jeunes, Yann Gboho, qui aime avoir le ballon, est parvenu à élargir sa palette pour rentrer de plus en plus dans les petits papiers de Stéphan. "Il y a encore quelques mois de cela, il n'était pas capable de répéter ce genre d'efforts sur un côté, ajoute encore Landry Chauvin, qui est aujourd'hui en charge de la sélection nationale des U18. Il a vraiment progressé. Et a pris conscience que quand on est jeune, on ne choisit pas toujours le poste où on aime jouer. Qu'il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre."