LIGUE 1 - Alors que la L1 est le seul grand championnat européen à avoir définitivement conclu la saison 2019-2020, Jean-Michel Aulas a réclamé, vendredi soir sur M6, l'organisation d'une assemblée générale de la LFP pour faire marche arrière.

Après la Bundesliga, la Premier League et la Serie A, la Liga sait désormais exactement quand son championnat reprendra. En Ligue 1, la saison a été arrêtée depuis fin avril, mais Jean-Michel Aulas espère toujours un dernier revirement de situation. Dans un entretien accordé vendredi soir au journal télévisé de M6, le président de l'Olympique Lyonnais a réclamé l'organisation d'une assemblée générale de la LFP.

"Au sein du conseil d'administration de l'OL, on vient de prendre cette décision, parce qu'il y a trop d'enjeux : on va écrire à nouveau à la Ligue, sous forme de recours gracieux dans toutes les décisions qui ont été prises, indique le président lyonnais qui avait écrit au Premier ministre et au ministère des Sports en début de semaine. On souhaite que par le biais d'une assemblée générale extraordinaire, on se demande si, sur le plan économique, il n'est pas préférable de suivre ce qu'avait indiqué dès le début l'UEFA, c'est-à-dire organiser la fin du championnat à partir de juillet et peut-être pendant le mois d'août."

Dans un communiqué publié plus tard dans la soirée de vendredi sur les réseaux sociaux, l'Olympique Lyonnais assure avoir "saisi officiellement la LFP pour lui demander de réétudier la position d'arrêter définitivement la saison 2019-2020". "Cette demande tient en premier lieu de l'évolution très positive de la situation sanitaire en France... Puisque les entraînements pourront reprendre à partir du 2 juin, et que des matches amicaux pourront se tenir en juillet comme l'a indiqué la LFP, les conditions semblent réunies pour que les clubs professionnels disputent non seulement des matches amicaux mais bien des rencontres officielles."

L'OL pense que la reprise du championnat pourrait, si besoin, éventuellement décaler la reprise de la saison 2020-2021 vers la mi-septembre

Le club présidé par Jean-Michel Aulas demande que le verdict de la L1 "soit dicté par le seul mérite sportif, conformément aux préconisations de l'UEFA, quitte à adopter un format différent sous forme de playoffs... un format qui pourrait intéresser des diffuseurs et notamment Mediapro, et permettre ainsi de générer des recettes venant compenser partiellement les centaines de millions d'euros perdues par l'initiative hâtive de la LFP de mettre fin à la saison." Avant de conclure : "L'OL pense que la reprise du championnat pourrait, si besoin, éventuellement décaler la reprise de la saison 2020-2021 vers la mi-septembre, comme le fait la Liga avec son diffuseur Mediapro."

