Aimez-le ou détestez-le mais Neymar est une bénédiction

Vous avez le droit de ne pas l'aimer. De détester son caractère. D'être agacé par ses roulades. Ou encore d'être dégoûté par son été, quand il a cherché à quitter à tout prix un PSG et une Ligue 1 qu'il ne trouve pas à la hauteur de ses ambitions. Mais le constat est implacable : Neymar est un joueur de génie et la L1 peut se féliciter de posséder un tel talent en son sein. Il est ainsi difficile de ne pas être en admiration devant son aptitude à faire des différences et à être décisif quand il est en forme. En deux sorties cette saison, le Brésilien s'est chargé de le rappeler à tout le monde.

Une semaine après son retourné sublime contre Strasbourg (1-0), Ney a remis ça face à l'OL. Sur un enchaînement réalisé à une vitesse dingue, il a offert trois nouveaux points au PSG en frappant encore une fois en toute fin de rencontre à Lyon (0-1). Il n'avait pourtant pas été particulièrement brillant jusque-là dans le jeu. Mais cette capacité à être décisif d'un geste de classe est la marque des plus grands. Et qu'on le veuille ou non, le numéro 10 parisien est bien de cette catégorie-là. De celle qui font plier les plus aigris.

Neymar (Paris Saint-Germain)Getty Images

Pas de question à se poser sur son implication

A ce rythme, une question va ainsi se poser : combien de temps les supporters parisiens les plus rancuniers vont-ils continuer à le siffler ? S'il enchaîne avec de tels buts, ils risquent d'être de moins en moins nombreux dans les travées du Parc des Princes. Rien n’est pourtant oublié et ne le sera sûrement jamais. L'épisode de son transfert raté a laissé des traces indélébiles et la fracture avec les ultras sera assurément définitive. Entre son mal-être à Paris ou encore sa sortie où il a glissé que la "remontada" était le meilleur souvenir de sa carrière, l'institution parisienne, même si elle n'a pas craqué au final, a encore reçu un coup de la part de l'une de ses stars. Mais s'il n'efface pas tout, le terrain parle. Et l'essentiel est bien là.

Depuis son retour en L1, Neymar démontre une efficacité et surtout un professionnalisme qu'il faut saluer. Il était pourtant légitime de s'interroger sur sa réelle implication dans ce nouvel exercice à Paris. Même les sceptiques peuvent être rassurés. Neymar reste un compétiteur hors-norme. Ses stats hallucinantes depuis son arrivée à Paris en sont le meilleur exemple. Et même s'il n'est pas heureux, le rectangle vert demeure son terrain de jeu. Il ne peut s'y présenter sans essayer d'y briller. Comment pourrait-il en être autrement ? C’est son espace d'expression favori. Et surtout, c’est dans son intérêt. Il ne faut pas oublier qu’il doit essayer de redorer une image dégradée depuis son Mondial 2018 tout en reprenant le fil d'une carrière contrariée par les blessures.

Après un été à se demander si elle allait pouvoir encore compter une saison de plus sur ses exploits pour faire sa promotion hors de ses frontières, la L1 ne peut que se frotter les mains de l'avoir conservé. Avec lui, elle possède un joueur d'exception. Un des rares aptes à vous donner des frissons sur un geste, une accélération ou une inspiration. Et même si Neymar peut être détestable par certains aspects, il est impossible de ne pas reconnaître son talent.