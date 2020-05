Allegri, fin de l'année sabbatique : La presse italienne voit le PSG en pole position

LIGUE 1 - Arrivé au terme de son année sabbatique, Massimiliano Allegri s'apprête à se remettre en selle. Et selon plusieurs médias italiens, l'ex-entraîneur de la Juve est toujours visé par le PSG, qui le verrait bien succéder à Thomas Tuchel. Le club de la capitale serait même en pole position.

"Je vais prendre une année de congés pour recharger les batteries et reprendre ma vie personnelle en mains, Ces seize dernières années, j'ai eu l'impression d'être dans un sèche-linge. Tu laisses les choses t'échapper un peu avec la famille, les enfants et les amis." Il y a un peu moins d'un an, le 13 juin 2019, Massimiliano Allegri confirmait officiellement sa volonté pour son avenir proche : du repos, du repos et du repos. Et c'est ce que l'ex-technicien de la Juventus a fait durant cette année, ne cédant pas à la tentation de reprendre un club en cours de route. Oui mais voilà, le temps a passé et alors que la saison actuelle n'est pas encore terminée (coronavirus oblige), il est désormais prêt à reprendre du service.

"Fin de l'année sabbatique forcée, il ne veut plus continuer à regarder", annonce La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Oui, "Max" Allegri se prépare à effectuer son grand come-back en vue de la saison prochaine, dont on ne sait pas vraiment quand elle commencera. Mais qu'importe. Selon le quotidien transalpin, l'entraîneur toscan dispose de plusieurs options. Il y a tout d'abord celle prioritaire, qui serait de rester en Italie.

A vrai dire, difficile toutefois de trouver un club disposé à lui offrir un salaire à la hauteur de ses attentes (NDLR : Il touchait plus de 7 millions d'euros à la Juve). De plus, tous les "gros" clubs ont le banc plutôt solide : Inter-Conte, Juve-Sarri, Lazio-Inzaghi, Napoli-Gattuso, ou encore Roma-Fonseca. Celui de l'AC Milan, son ancien club, semble promis à l'Allemand Ralf Rangnick. Puisque toutes les routes paraissent bouchées, Allegri pourrait donc se tourner vers l'étranger.

Le PSG en pole ?

Il y a tout d'abord la piste anglaise, souvent associée à son nom. Si la Gazzetta parle de Manchester United et Newcastle, elle précise que ces deux clubs ne semblent pas avoir les faveurs de l'ancien entraîneur de Cagliari. En réalité, sa destination préférée à l'étranger l'emmène tout droit à... Paris. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien italien, expliquant que Massimiliano Allegri serait fasciné par "la valeur des attaquants parisiens" et de la culture "plus libre" du football français. En débarquant dans la capitale française, il aurait également plus de facilité à retourner régulièrement en Italie. Un peu à l'image des allers-retours incessants de Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi, cette saison. Pour le quotidien généraliste La Stampa, le PSG de Leonardo (qui apprécie grandement le profil d'Allegri) est en tout cas bien en pole position pour accueillir le coach de 52 ans.

Et Thomas Tuchel dans tout ça ? Sous contrat jusqu'en 2021 avec le club parisien, le technicien allemand a encore une saison à terminer. Et la tendance actuelle ne semble pas vraiment celle d'un départ. Récemment, L'Equipe expliquait que son licenciement et celui de son staff coûterait aux alentours de 10 millions d'euros. Une somme colossale en cette période de crise sanitaire et économique, même pour le PSG. Pour Allegri, pas certain que la porte s'ouvre. Mais il peut toujours attendre qu'elle s'entrouvre. En conclusion, La Gazzetta dello Sport annonce en effet que le natif de Livourne n'exclut pas de prendre un club en cours de route la saison prochaine.

