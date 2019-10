Décidément, le stade de la Licorne est un véritable piège à gros du championnat. Après avoir battu Lille et tenu Lyon en échec, Amiens s'est offert Marseille à domicile, ce vendredi en ouverture de la 9e journée (3-1). Une victoire méritée pour l'équipe picarde, qui a réalisé d'une très grosse prestation, notamment en défense afin de museler une formation de l'OM qui paye l'absence de ses cadres.

Une victoire au courage, pleine d'abnégation et de sacrifices : c'est ce que retiendront les supporters d'Amiens de leur match face à l'OM. Mais c'est aussi la philosophie inculquée par l'entraîneur Luka Elsner qui a porté ses fruits ce vendredi. Car les locaux ne se sont pas contentés d'attendre derrière, ils ont aussi été joueurs, et ils peuvent se targuer d'avoir loupé des occasions qui auraient pu faire encore plus enfler le score.

L'OM mangé au milieu de terrain

Haitam Aleesami a été le premier à faire vibrer l'écrin amiénois, en reprenant victorieusement un centre de Gael Kakuta, très actif et qui aura encore régalé dans ce match (1-0, 11e). Toujours privé de Dimitri Payet et Boubacar Kamara, Marseille se déplaçait également sans Kévin Strootman, et le Néerlandais aura vu l'entrejeu olympien souvent en difficulté face à la bande de Sehrou Guirassy. Même si Dario Benedetto a puni ses adversaires sur une frappe superbe, sa première du match, alors que Marseille retrouvait peu à peu des couleurs (1-1, 23e).

Sarr (OM) et Mendoza (Amiens) au duel - 04/10/2019Getty Images

Amiens a eu plusieurs balles de break

L'arbitre Johan Hamel a sifflé un penalty pour Amiens, que Guirassy a transformé plein axe (2-1, 41e), à la suite d'un ceinturage de Caleta-Car sur ce même Guirassy, et ce alors qu'il n'avait rien dit dans une situation similaire pour l'OM quelques minutes avant. Et l'ASC est reparti de l'avant. Sauvés plusieurs fois par Régis Gurtner (55e, 87e) ou par un Alexis Blin héroïque (81e), les Picards ont aussi gâché un grand nombre d'occasions (47e, 50e, 56e, 77e) dont deux face-à-face avec Mandanda mal gérés par Guirassy ou Juan Otero.

Finalement, au bout du suspense, John Mendoza a libéré le peuple amiénois, sur une énième balle de contre (3-1, 90e+1). De quoi offrir de l'air à Amiens, provisoirement 11e et dont c'est le troisième succès cette saison, alors que la mauvaise passe de Marseille - qui n'avait plus perdu depuis la première journée de Ligue 1 mais venait, aussi, d'enchaîner trois nuls - se poursuit : voilà donc 4 matches que l'OM n'a pas gagné, et pour André Villas-Boas, il est grand temps que ses cadres reviennent.