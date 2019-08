Cette fois, on passe aux choses sérieuses. Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits. Et l'OM, après une dernière saison catastrophique, sera forcément attendu au tournant. Concernant le mercato, qui se termine le 2 septembre prochain, le club olympien ne devrait plus être très actif. Parole(s) d'André Villas-Boas.

"Thauvin ? On doit garder nos meilleurs joueurs"

"On est en difficulté sur la possibilité d'investir. C'est possible que le mercato soit déjà terminé pour nous. Cela veut dire qu'on compte sur les joueurs qui sont là", a confié le coach olympien en conférence de presse. "On a recruté en défense centrale et en attaque. C'est moi qui voulait et cherchait des joueurs expérimentés à ce poste. Après je pense qu'on a la qualité pour finir sur le podium, c'est notre objectif", poursuit-il.

Concernant la fin du mercato anglais, prévu ce jeudi (18h), "AVB" ne s'attend à rien. "Je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose en si peu de temps. Et c'est une bonne chose (...) Thauvin ? Je pense qu'avec la fin du mercato anglais, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs clubs qui peuvent acheter un joueur comme ça. Il fait partie du groupe des 4 capitaines. On doit garder nos meilleurs joueurs", confie-t-il dans des propos relayés par Le Phocéen. Pour l'instant, c'est au moins chose faite.