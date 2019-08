Angers - Dijon : 2-0

Le SCO est sur le podium de Ligue 1. Quatrième journée et troisième victoire pour Angers qui n'a fait qu'une bouchée de pâles Dijonnais ce samedi (2-0). C'est d'abord un improbable but contre son camp, une tête en retrait mal négociée, du pauvre Ngonda qui a ouvert la brèche (1-0, 50e). Et c'est encore Farid El Melali, déjà buteur la semaine passée face à Metz, qui a scellé le score (2-0, 71e). Hormis la déroute à Lyon (6-0), Angers plane en ce début de saison. Pour Dijon, déjà lanterne rouge, la saison est déjà trop longue.

Ce qu'on en retient : Chaque année, Angers se réinvente avec trois fois rien. Chapeau.

Nantes - Montpellier : 1-0

Et soudain, Nantes s'est enflammé. Après un match sans grand frisson et sans belle émotion, Abdoulaye Touré, capitaine en l'absence de Valentin Rongier en instance de départ, a placé une frappe précise et réveillé La Beaujoire (84e). Coulibaly aurait pu tuer la rencontre dans une fin de match à sens unique. Cette victoire, la deuxième en une semaine, permet aux hommes de Christian Gourcuff de s'installer à la cinquième place en attendant la suite de cette 4e journée.

Ce qu'on en retient : Les débuts réussis de Gourcuff. Tout n'est pas parfait mais le nouveau coach capitalise.

Toulouse - Amiens : 2-0

Et si le TFC faisait cette saison du Stadium Municipal un stade de nouveau craint par les équipes adverses ? S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, les deux premiers matches des hommes d’Alain Casanova à domicile se sont tous les deux conclus par de belles victoires (1-0 contre Dijon lors de la 2e journée de L1 et 2-0 contre Amiens). Face aux Picards, le TFC aura attendu la deuxième période pour faire la différence. Grâce à une frappe sublime de Makengo (50e, 1-0) puis le deuxième but de la recrue toulousaine Efthýmios Kouloúris (59e, 2-0), le TFC s’est offert la deuxième victoire de sa saison. Après un début poussif à Brest (1-1) et une défaite logique sur la pelouse du Parc des Princes le weekend dernier, le "Tèf" confirme son bon début d’exercice. Et grimpe à la 6e place de Ligue 1. De son côté, Amiens subit son troisième revers en quatre rencontres et voit la zone rouge se rapprocher.

Ce qu'on en retient : Le TFC a peut-être, enfin, dit adieu à ses vieux démons qui l’empêchaient d’enchainer les bonnes performances à domicile.

Nîmes - Stade Brestois : 3-0

Sur sa pelouse, les Crocos sont venus à bout 3-0 du Stade Brestois, invaincu jusque-là en Ligue 1. A domicile, les hommes de Bernard Blaquart ont fait la différence avant la pause. Zinedine Ferhat a ouvert le score très tôt dans la partie (1-0, 2e) avant que Theo Valls, juste après la demi-heure de jeu, ne mette son équipe à l’abris (2-0, 33e). Au-dessus durant toute la rencontre, les coéquipiers de Ripart ont attendu la toute fin de rencontre pour porter le score à 3-0. Kevin Denkey est venu, d’une superbe bicyclette, conclure le festival des Crocos devant leur public toujours aussi chaud (3-0, 90e). Grâce à cette victoire, la première de la saison, Nîmes remonte à la 12e place du classement. De son côté Brest reste scotché à la 10e place.

Ce qu’on en retient : Que les Nîmois ont peut-être lancé leur saison de la plus belle des manières