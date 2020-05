Anonymes en L1, salués ailleurs : Perisic, de blacklisté au FC Sochaux à vice-champion du monde

LIGUE 1 - Leur passage en France n’a pas été un grand succès, mais cela n’a pas empêché ces joueurs de se révéler loin de l’Hexagone. Sixième épisode de notre série avec Perisic, qui après avoir être passé au FC Sochaux sans jouer la moindre minute en match officiel, est devenu champion d’Allemagne et vice-champion du monde.

Il y a des débuts de carrière qui ne révèlent en rien l’avenir brillant promis à certains joueurs. Ivan Perisic en est le parfait exemple. Parce qu’avant d’être finaliste de la dernière Coupe du monde en Russie, l’ailier du Bayern Munich a passé un peu moins de trois années au FC Sochaux, de 2006 à 2009. Sans jouer la moindre minute en match officiel. Mais comment le club de Montbéliard a pu passer à côté d’un tel talent ?

En 2006, Perisic n’a que 17 ans. Le jeune joueur pré-formé au Hadjuk Split se rend à Ostende, en Belgique, pour participer à un tournoi de jeunes et faire un essai d’une semaine avec Anderlecht. Un tournoi au cours duquel le Croate s’est illustré et a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. "À la fin de cette semaine, Anderlecht voulait m’offrir un contrat", s’est souvenu Perisic en 2011 dans les colonnes de La Dernière Heure. "Mais j’avais plusieurs options et j’ai opté pour Sochaux car le coach là-bas, Alain Perrin, me voulait vraiment."

Vainqueur de la Gambardella en 2007

C’est donc Alain Perrin qui convainc Perisic de rejoindre Sochaux, à la fin de l’été 2006. Problème : le Croate ne prévient pas le Hadjuk Split qu’il s’en va, et met près de sept mois à obtenir sa licence lui permettant de jouer avec les pros en France. Et quand Perisic décroche le Saint Graal, l’organigramme du club a été chamboulé. "Entre-temps, Perrin était parti pour Lyon et son successeur (Frédéric Hantz, ndlr) ne m’a jamais fait confiance. Il m’a cassé et m’a renvoyé en réserve." s’est souvenu le joueur auprès de La Dernière Heure.

Pourtant, les choses avaient plutôt bien débuté pour Perisic à Sochaux. Sous les ordres d’Eric Hély, alors entraîneur des U19 du FC Sochaux, il remporte la Coupe Gambardella en mai 2007. Le Croate s’était notamment illustré en marquant en demi-finale du tournoi. Mais cette épopée reste sans doute le seul bon souvenir que Perisic garde de son aventure sochalienne.

Il était intermittent dans ses prestations…

De 2007 à janvier 2009, le Croate ronge son frein et ne goûte pas à l’équipe première. Il apparaît une seule fois sur une feuille de match officiel, lors d’un 16e de finale de Coupe de la Ligue face à l’OM en septembre 2008, mais il n'entre pas en jeu. En janvier 2009, il est prêté en Belgique, au KSV Roulers, avant de s’engager définitivement six mois plus tard au FC Bruges. Et c’est là que sa carrière débute enfin.

Mais alors, pourquoi Perisic n’a jamais eu sa chance avec les Lionceaux ? Eric Hély, entraîneur de l’équipe réserve du FC Sochaux à cette époque, a donné des éléments d’explication dans So Foot : "Ivan était un peu impatient (…) Il voulait que les choses aillent plus vite, mais il était intermittent dans ses prestations. Cela pouvait m’agacer et je me suis parfois énervé contre lui, car il avait un talent fou et il était branché sur courant alternatif." Des prestations moyennes qui expliqueraient ses non convocations par les entraîneurs de l’équipe A ?

"Il était très jeune, pas au niveau qu’il est aujourd’hui. Autrement, il aurait joué, même un aveugle l’aurait vu (…) Il ne s’entraînait pas avec moi et il a voulu partir très vite. Franchement, je n’ai pas trop de souvenirs", a souligné auprès de Foot365 Francis Gillot, entraîneur des Lionceaux de 2008 à 2011. Perisic a donc trouvé son bonheur ailleurs. En club, il remporte la Bundesliga avec Dortmund en 2012. Avec la Croatie, il marque lors de la finale de la Coupe du monde 2018 face à la France (4-2) mais doit se contenter du statut de vice-champion. Aujourd’hui, l’ailier a 31 ans et anime le flanc gauche de l’attaque du Bayern Munich. Onze ans après l’avoir laissé filer, Sochaux peut avoir des regrets.

