LIGUE 1 - Ils sont passés par le championnat de France mais n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amateurs du football tricolore. Pourtant, ces déceptions ont ensuite explosé pour réaliser de grandes carrières. Deuxième volet de notre série avec Cristian Rodríguez, le talentueux gaucher uruguayen qui n’a pas réellement eu sa chance au PSG.

"Rendez-vous manqué, c’est le bon terme". Jean-Michel Moutier en a encore des regrets quinze ans après. Ancien directeur sportif du PSG lors de l’ère Denisot, il revient au club en 2005 en tant que responsable de l’équipe professionnelle. Et, rapidement, un besoin se fait sentir. "Il nous fallait un joueur sur le côté gauche", nous renseigne-t-il.

Vient alors le hasard. Ou le flair chanceux du recruteur comme l’expliquait Alain Roche à So Foot : "C'était sur un coup de chance, explique-t-il. Je me trouvais en Argentine pour suivre des joueurs locaux. J'ai profité d'un jour de repos pour me rendre en Uruguay observer Carlos Bueno, dont on nous avait parlé. Et là, il y en avait un qui sortait du lot. C'était Rodríguez".

La machine parisienne se met en branle pour s’offrir le jeune gaucher de 19 ans. "Son agent m’a appelé en me disant qu’il était en fin de contrat, rembobine Moutier. De là, j’ai activé mes réseaux en Amérique du Sud et tout le monde m’a dit : ‘tu peux y aller’. Le problème, c’est qu’au sens de la FIFA et du football européen, il était libre. Mais avec le système sud-américain, les joueurs n’étaient jamais vraiment libres. Même en fin de contrat, ils appartenaient quand même à leur club et il y avait une indemnité de transfert à payer".

Six mois sans jouer

Mi-juillet, Cristian Rodríguez et Carlos Bueno atterrissent donc à Paris. Il faudra attendre cependant de longs mois avant de les voir sous le maillot rouge et bleu. Un interminable tunnel juridique s’ouvre alors et c’est jusque devant la FIFA puis en appel devant le TAS que Peñarol, le club uruguayen des deux joueurs, porte l’affaire. A 20 ans, le jeune Rodriguez prend son mal en patience. Puis, Paris gagne la donne. Nous somme mi-octobre 2005. L’aventure de "Cebolla", l’oignon en VF, celui censé faire pleurer les défenseurs, peut commencer.

Il faudra attendre mi-décembre pour le voir jouer. Début 2006, il signe un but magnifique face à la modeste US Vermeloise en Coupe de France. De quoi lui offrir sa première titularisation au Parc face à Troyes. Les supporters parisiens présents ce soir-là doivent encore s’en souvenir. En toute fin de première période, le taureau uruguayen reçoit la gonfle au milieu de terrain. La suite ? Une accélération folle et un rush qui l’amène à provoquer un penalty. Une course chevaleresque qui enflamme instantanément le Parc.

Le "nouveau prince du Parc" est adoubé par les supporters. Un peu moins par Guy Lacombe qui vient de remplacer Laurent Fournier. "Le problème, c’est aussi qu’il ne rentrait pas trop dans les plans de Guy Lacombe parce qu’il était un peu plus individualiste, rembobine Moutier. C’était un talent à l’état brut, perfectible".

Le "joueur de rue" décrit par l’entraîneur à la moustache a encore du mal à s’acclimater à la vie française et aux impératifs tactiques demandés par son entraîneur. "Physiquement, il ne lâchait rien, c'était un beau joueur, mais il n'était peut-être pas encore prêt pour Paris, car il était un peu foufou, expliquait Jérémy Clément en 2018. Mais il partait déjà dans ses grandes courses balle au pied où il dribblait tout le monde".

"Là, il en a eu gros sur la patate"

Si le Parc soutient ses entrées en jeu pleines d’énergie, Lacombe commence à s’agacer face à cette popularité naissante. "Je veux bien que cela soit une star de suite, mais une star est quelqu’un qui fait la différence pour l’équipe, qui amène une qualité propre à l’équipe et débloque les situations les plus compliquées, lâche-t-il en mars 2006. Je ne pense pas que Cristian en soit encore là, c’est aussi simple que ça".

Le recadrage est réel. Il s’accompagne de séjours en infirmerie trop fréquents aux goût du club, avec une hygiène de vie pas encore en adéquation avec le haut niveau. Vient la sanction. "Guy Lacombe ne l’a pas mis dans le groupe pour la finale de Coupe de France contre Marseille, se souvient Moutier. Là, il en a eu gros sur la patate".

C’est un léger spleen qui l’accompagne alors dans sa deuxième saison parisienne. L’arrivée de Paul Le Guen à la tête de l’équipe en 2007 ne change pas grand-chose à sa situation. "Cebolla" ne fait pas pleurer grand monde depuis le banc de touche. A l’été, Rodríguez est prêté en toute discrétion par la nouvelle direction de Colony Capital à Benfica, mettant fin à son aventure parisienne (49 matches, 3 buts et 6 passes). Le début d’une renaissance. Son année portugaise réussie (35 matches, 6 buts, 5 passes) pousse Porto à se ruer sur lui.

"Il avait quand même des qualités exceptionnelles qu’il a fini par montrer après, regrette Moutier. Il avait tout pour lui. Un mental d’enfer, il allait vite et techniquement… Il avait une patte gauche, c’était une main. Je crois qu’on a pas été assez patient". Car la suite, c’est une carrière au plus haut niveau pour le gaucher.

Porto et l’Atlético se régaleront de son style de jeu atypique. Mais c’est surtout la Celeste qui va s’appuyer sur lui. Avec 110 sélections, Cristian Rodriguez est le 7e joueur le plus capé de l’équipe nationale aux côtés de mythes comme Diego Godin, Edinson Cavani, Diego Forlan ou Luis Suarez. "Je pensais même qu’il ferait une meilleure carrière pour tout vous dire, avoue encore Moutier. En sélection, il n’y pas de souci mais en club, je pensais qu’il serait dans les 10 meilleurs joueurs en Europe". Paris n’en demandait pas tant. Mais, comme souvent, Paris n’a pas voulu prendre son temps.

