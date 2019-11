Après les paroles, les actes : le PSG et Mbappé discuteraient d'une prolongation de contrat

Mercredi soir, après la victoire face à Bruges (1-0) Leonardo était d'humeur bavarde. Devant les micros tendus par les différents médias, le directeur sportif du PSG a dégainé aussi vite que son ombre. Et tout y est passé : Platini, Zidane ou encore Mbappé. Concernant ce dernier, le Brésilien a d'ailleurs assuré sa volonté de le conserver. Et même de le prolonger. "C'est une possibilité. Le PSG a beaucoup d'ambition pour le futur, et, lui, il est une partie centrale de cela", a-t-il expliqué.

Un échec prématuré en C1 pourrait tout changer

Des paroles, Leonardo est passé aux actes. Ou du moins l'inverse. En effet, selon les informations de L'Equipe du jour, des discussions ont récemement été entamées entre le dirigeant parisien et le clan du joueur autour d'une possible prolongation. Toutefois, pour l'heure, aucune offre chiffrée n'aurait été étudiée ou encore moins transmise. Si Mbappé sera certainement revalorisé (il touche actuellement 19,5 millions d'euros bruts par an), diffiile d'imaginer le champion du monde toucher le même salaire que Neymar (30 millions d'euros nets annuels), qui bénéficie de la prime d'impatriation.

Du côté du joueur, rien ne serait encore acté concernant son avenir. S'il ne cache pas son attachement au PSG, le natif de Bondy a de l'ambition. Beaucoup d'ambition, même. Son objectif, à terme, est évidemment de remporter la Ligue des champions. Et si son équipe échoue une nouvelle fois prématurément dans cette quête, Mbappé pourrait commencer à se poser de sérieuses questions. Le Real Madrid se ferait, alors, un plaisir d'y répondre.