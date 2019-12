Lyon était en quête de certitudes. Avant de jouer son avenir européen face à Leipzig, ce mardi, en Ligue des champions, les Gones ont trouvé le réconfort d'un large succès (0-4), à Nîmes, ce vendredi, en Ligue 1. Sans récolter toute la confiance qu'ils cherchaient, depuis la défaite à Saint-Pétersbourg, il y a une semaine et demie. Car la conjoncture de la rencontre et les deux expulsions nîmoises en première période n'ont pas permis à l'OL de véritablement se jauger. Mais elle a eu le mérite de remettre Memphis Depay, son leader, en jambes. C'était une autre donnée essentielle.

Theo Valls expulsé face à LyonGetty Images

Les hommes de Rudi Garcia ont finalement quitté les Costières avec la conviction qu'ils ne sont pas totalement guéris. Depuis leur défaite à Marseille (2-1), le 10 novembre dernier, ils ont alterné des défaites et des victoires aux contenus parfois médiocres (face à Nice), encourageants (à Strasbourg) ont franchement inquiétants (devant Lille). Le large succès décroché face aux Crocos n'a certainement pas dissipé tous les doutes. Après tout, les Lyonnais ont mis plus d'une heure à inscrire le but du break malgré leur supériorité numérique.

La sortie de Rafael, une nouvelle inquiétude

Les Rhodaniens ont au moins évité le piège de la bête blessée, les Nîmois ayant été giflés par Bordeaux (6-0) en milieu de semaine, et acquis un succès plutôt aisé. Voilà pour la satisfaction collective : "On a fait un match intelligent, s'est satisfait Rudi Garcia après la rencontre, au micro de BeIN SPORTS. Ils ont encaissé un score sévère à Bordeaux, on s'attendait à une réaction. Pour bien préparer le match de mardi, il fallait gagner ce soir. On pensait que ce serait dans un match un peu plus normal et plus compliqué. Finalement, on n'a pas trop puisé sur le plan énergétique. C'est plutôt une bonne chose."

Lyon a dominé, sans véritablement briller, ne cadrant finalement "que" 8 de leurs 21 tirs. L'OL a surtout perdu Rafael, alors qu'il ne peut déjà plus compter sur deux de ses autres latéraux, Youssouf Koné et Léo Dubois, pour la fin d'année. Rudi Garcia devra donc "bricoler quelque chose" pour compenser ces absences face à Leipzig, en plus des solutions auxquelles il devra songer pour permettre à son équipe de mieux maîtriser ses matches, offensivement comme défensivement. Il pourra aussi compter sur Memphis Depay.

"Il a montré ce soir combien il était important"

L'international néerlandais, revenu blessé de la trêve internationale, affrontera Leipzig au meilleur de sa forme physique, après avoir joué un peu plus d'une heure contre Lille, et dix minutes de plus ce vendredi. "Il a montré ce soir combien il était important, a noté Garcia. Il a marqué deux fois, fait une passe décisive… Il est l'un des leaders et le capitaine de cette équipe. Il a été à la hauteur de son statut pour faire la différence."

Houssem Aouar et Memphis DepayGetty Images

Auteur d'une jolie panenka pour ouvrir le score et d'un tir puissant pour faire le break alors que son équipe peinait à trouver des solutions, l'ancien joueur de Manchester United a fait le plein de confiance. Et retrouvé toute l'influence qui était la sienne au cœur de l'automne, puisque Lyon avait flanché quelques instants après sa sortie, en milieu de semaine. Alors, à défaut d'avoir des certitudes pour le match le plus important de la première partie de saison, l'OL peut se réjouir d'avoir retrouvé son guide.