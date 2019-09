Mbe Soh, difficile première comme latéral

C’était sa deuxième titularisation en Ligue 1. Loïc Mbe Soh ne risque pas d’en garder un souvenir impérissable. Aligné au poste de latéral droit, lui le défenseur central, il a souffert tout au long du match. Responsable sur le premier but rémois où il lâche Hassane Kamara au marquage, il aura été trop maladroit balle au pied pour marquer des points. Mais il faut dire que le cadeau de Tuchel était loin d’en être un.

Kurzawa, l’ombre de l’international qu’il était

Et dire qu’il était annoncé comme l’un des futurs tauliers de l'équipe de France au poste de latéral gauche… Ce mercredi, qu’il semble loin le temps où Laywin Kurzawa était international. En manque de rythme, il est lui aussi trop attentiste sur le premier but rémois et n’a jamais semblé capable de créer la moindre différenec par ses montées. A ce poste de latéral gauche, il n’est pas dit qu’il reste numéro 2 dans la hiérarchie.

Laywin KurzawaGetty Images

Paredes, dernière chance loupée

Ce devait être le match qui le relance et l’intègre durablement dans la rotation parisienne. Ce mercredi, il a perdu le peu de crédit qu’il avait. Terriblement imprécis, rarement dans le rythme et souvent en retard, il a cumulé les pires défauts à ce poste. Moins d’un an après son arrivée, il reste un joueur dont on ne connaît pas le niveau réel. Pour un milieu qui coûte 47 millions d’euros, c’est fâcheux…

Sarabia, ça fait beaucoup

Les amateurs de Liga la saison passée doivent être déroutés. Où est passé le délicieux Pablo Sarabia, si décisif et inspiré avec le FC Séville ? Probablement fatigué par un début de saison éreintant où il aura beaucoup joué, l’Espagnol n’a pas encore trouvé la bonne carburation et la ligne de stats en adéquation avec son nouveau statut (0 but, 2 passes en 7 matches). Après avoir été transparent face à Strasbourg, il a été maladroit et systématiquement à contre-temps face à Reims. Sa place n’est pas en jeu et l’Espagnol est évidemment primordial dans la rotation parisienne. Mais ses prestations n’ont pas de quoi secouer le cocotier et bouleverser la hiérarchie.