Un vent nouveau souffle depuis la fin de la saison dernière du côté de Décines. Avec l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif et encore plus avec celle de Sylvinho sur le banc des Gones, une nouvelle ère s'est ouverte à l'Olympique Lyonnais. Du changement, il devrait également y en avoir au sein de l'effectif du club de Jean-Michel Aulas. Presque dans toutes les lignes, des mouvements devraient avoir lieu cet été.

Dans le onze type de l'OL la saison dernière, quatre ou cinq joueurs pourraient quitter le navire durant ce mercato. Si Ferland Mendy a déjà fait ses bagages, d'autres joueurs majeurs devraient quitter l'OL cet été. De quoi offrir au nouveau duo brésilien l'occasion de façonner à son image l'effectif lyonnais pour la saison prochaine.

Gardien de but

C'est la première arrivée à l'OL de ce mercato estival. Le gardien roumain du FC Nantes, Ciprian Tatarusanu, évoluera la saison prochaine à Lyon. Arrivé libre entre Rhône et Saône, il sera la doublure d'Anthony Lopes, en lieu et place de Mathieu Gorgelin, qui pourrait lui faire le chemin inverse vers le FC Nantes.

Si la prolongation de Lopes à l'OL s'est longtemps fait attendre, le Portugais sera bien titulaire dans la cage lyonnaise la saison prochaine. Les négociations ont bien avancé cette semaine et la prolongation du portier formé à l'OL devrait être officialisée dans les prochains jours. Priorités de Jean-Michel Aulas en ce début de mercato, le meilleur joueur de Lyon la saison passée, verra ainsi son salaire largement revalorisé.

Anthony Lopes salue ses supporters après la victoire de Lyon face à AngersGetty Images

Défense

C'est certainement là que se trouve le plus gros chantier du duo Juninho-Sylvinho durant ce mercato estival. Avec 47 buts encaissés en Ligue 1 la saison dernière (seulement la 8e meilleure défense), l'OL va devoir changer des choses cet été dans son arrière garde. Sur les quatre titulaires de l'exercice 2018-2019, Ferland Mendy est déjà parti au Real Madrid et Marcelo pourrait être lui poussé vers la sortie.

Pour remplacer l'international français sur le flanc gauche, Sylvinho a déjà une solution dans son effectif avec Rafael. Le Brésilien a prolongé son contrat jusqu'en 2021 au mois de mai et a souvent dépanné sur le flanc gauche. Mais grâce à la manne financière représentée par le transfert de Mendy au Real (48 millions d'euros + 5 de bonus), les dirigeants de l'OL peuvent se permettre d'investir une partie de cette somme pour recruter un arrière gauche. Héritier Deyonge qui a rejoint l'OL cet été devrait lui évoluer avec les jeunes avant de prétendre à une place dans l'effectif professionnel.

Si Lucas Digne a un temps été évoqué, l'OL serait également intéressé par des jeunes prometteurs. Youssouf Koné (23 ans), Diego Palacios (19 ans), Rúben Vinagre (20 ans) et Renan Lodi (21 ans) sont les noms qui reviennent le plus. A moins que Filipe Luis ne soit la surprise du chef. Selon le journaliste brésilien Alexandre Praetzel, qui a publié l'info sur la version brésilienne de Yahoo, le nouveau coach de l'OL aurait demandé à ses dirigeants de faire signer l'arrière gauche brésilien, en fin de contrat le 30 juin avec l'Atlético Madrid.

Dans l'axe de la défense aussi les interrogations sont nombreuses. Jason Denayer sera lyonnais et l'un des piliers de l'arrière garde lyonnaise la saison prochaine. Marcelo en revanche ne sera pas conservé si une offre intéressante se présente pour le défenseur brésilien de 32 ans. Le média turc A Spor indiquait cette semaine que Besiktas aurait transmis une offre à l'OL pour faire revenir son ancien joueur en Turquie.

En cas de départ de Marcelo, Sylvinho aurait une idée bien précise pour le remplacer. Plutôt que de miser sur un jeune joueur, l'entraineur brésilien voudrait faire venir un joueur d'expérience. Selon les médias brésiliens, Gil, 32 ans, ancien joueur de Valenciennes, actuellement en Chine au Shandong Luneng FC, serait ainsi la priorité des dirigeants lyonnais.

Marcelo lors de Lyon - DijonGetty Images

Milieu de terrain

Les Lyonnais devraient perdre cet été un homme clé de leur entrejeu. Tanguy Ndombele, étincelant à l'OL la saison dernière, devrait quitter Décines. Et le néo international français ne manque pas de prétendant. Si Jean-Michel Aulas n'a cessé de répéter qu'il souhaitait vendre son milieu de terrain au PSG et que la Juventus est également intéressée par le joueur de 22 ans, Ndombele a lui ouvert, ce dimanche, la porte à un départ vers Tottenham : "Oui, c’est vrai que Tottenham c’est une grande équipe. Ils ont fini quatrième dans leur championnat, ils sont finalistes de la Ligue des champions. Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ?" a déclaré le milieu de terrain lyonnais sur TF1.

JMA réclame pas moins de 75 millions d'euros pour son joueur. De quoi permettre à son club, et à Florian Maurice, en charge du recrutement à l'OL de réinvestir une partie de la somme dans le remplaçant du milieu français. Pour cela les Gones auraient jeté leur dévolu sur le milieu du LOSC Thiago Mendes. Selon L'Equipe, les négociations seraient déjà bien avancées entre Lyon et Lille pour la venue du Brésilien. Le transfert devrait se négocier à 25 millions environ.

Si Lucas Tousart pourrait également faire ses valises en cas d'offre intéressante, Houssem Aouar, très apprécié par Juninho, sera encore lyonnais à la fin du mercato estival.

Tanguy Ndombele (Lyon)Getty Images

Attaque

En attaque les choses sont encore floues dans l'effectif des Rhodaniens. Martin Terrier et Moussa Dembélé, arrivés tous les deux la saison dernière à l'OL, seront présents à la reprise de l'entrainement. Maxwel Cornet a toujours clamé qu'il souhaitait plus de temps de jeu et la possibilité de le voir quitter l'OL n'est pas à exclure. En cas d'offre à hauteur de 10-15 millions d'euros, l'attaquant qui disputera cet été la CAN avec la Côte d'Ivoire, fera ses valises. Mais un départ de Bertrand Traoré, qui a souvent montré ses limites la saison dernière sous le maillot lyonnais, pourrait rabattre les cartes. Selon L'Equipe, le Burkinabais intéresse plusieurs clubs anglais dont Everton. Une chose est sûre, l'OL laissera partir un seul de ces deux joueurs de couloir.

Enfin, Memphis Depay et Nabil Fekir entretiennent toujours le flou sur leur avenir. Le premier cité souhaite rejoindre un grand club européen. Mais les prétendants ne se bousculent pas et le Néerlandais pourrait être contraint de rester une saison de plus entre Rhône et Saône. Enfin, Nabil Fekir veut changer d'air. A deux doigts de signer à Liverpool l'été dernier, sa côte a sensiblement baissé après sa saison plus que poussive sous le maillot de l'OL.

Nabil FekirGetty Images

Si Jurgen Klopp suit toujours le profil du champion du monde et l'apprécie, Liverpool ne mettra pas les 60 millions d'euros qu'ils étaient prêts à mettre la saison dernière. Selon Le Progres et différents médias britanniques, les Reds devraient, dans les prochains jours, faire une offre à l'OL, autour de 30 millions d'euros, pour s'attacher les services du capitaine des Gones.

Si l'effectif lyonnais est plutôt bien garni sur les postes offensifs avec notamment le retour programmé d'Amine Gouiri dans l'effectif professionnel après sa grave blessure de la saison dernière, quelques ajustements pourraient être fait en fonction des départs. Marcus Thuram ou encore Alexis Claude-Maurice sont deux profils qui plaisent aux décideurs lyonnais mais le secteur offensif ne devrait pas être la priorité de l'OL cet été.