Leonardo Jardim avait la tête des mauvais jours ce dimanche au Matmut Atlantique. Parce que son Monaco n’a pas réussi à faire fructifier sa victoire face à Dijon avant la trêve. Parce que sa défense continue de montrer des signes de faiblesse inquiétant. Mais surtout parce que, dans l’attitude, l’ASM a eu tout faux à Bordeaux (2-1).

"On est rentré très bien dans le match, on l'a contrôlé avec de l'intensité et de la rigueur, a constaté le Portugais. On a mené 1-0 et à partir de là, on a fait des erreurs, avec un manque de concentration. On prend ce but sur un corner, avec un manque de marquage. Il y a des petites erreurs de concentration qu'à ce niveau tu payes cash".

Ce qui coûte cher aussi, à ce niveau, c’est l’indiscipline. Brillant depuis le début de saison, encore buteur ce dimanche, Islam Slimani a pourtant été directement ciblé par son entraîneur. En cause cette expulsion (69e) due notamment à un carton jaune pour contestation (54e). "J'ai reproché à Slimani son manque de concentration, mais pas que ça, le fait qu'il parle à l'arbitre, aux supporteurs, son manque de marquage, a-t-il asséné. Il a inscrit un but mais sincèrement j'attends plus de lui, c'est important aussi le comportement et ce n'était pas un grand jour pour lui". Et quand son duo d’attaquants ne répond pas présent, Monaco est presque toujours perdant. Comme ce dimanche.