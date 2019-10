Une pincée de sel supplémentaire pour un derby qui risque d’être explosif. Selon L’Equipe, Claude Puel pourrait être intronisé entraîneur des Verts d’ici jeudi soir et le match de Saint-Etienne en Ligue Europa face à Wolfsburg (18h55). C’est en tout cas le souhait des deux camps qui continuent de négocier.

Selon le quotidien, un contrat jusqu’en 2022 a été déjà imaginé et les discussions iraient dans le bon sens. Puel viendrait accompagné de Jacky Bonnevay comme adjoint. Et pourrait donc vêtir ses habits de nouveau coach de Sainté face à l’OL dimanche. Le club qu'il avait entraîné entre 2008 et 2011 avant d'être licencié pour "faute grave".