Au PSG, l'arrivée d'un attaquant amorce le départ d'un autre : Cavani ne devrait pas prolonger

Mauro Icardi et Edinson Cavani lors du match PSG - Nantes, le 4 décembre 2019 au Parc des Princes.

LIGUE 1 - Sauf retournement de situation, Edinson Cavani ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain selon les informations de RMC Sport. L'Uruguayen n'a tout simplement pas reçu de proposition de prolongation de contrat par les dirigeants parisiens.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG devrait vivre ses derniers moments dans la capitale. Alors que Mauro Icardi vient d'être définitivement transféré au Paris Saint-Germain, RMC Sport affirme qu'Edinson Cavani ne devrait pas prolonger son contrat, qui prend fin le 30 juin prochain. Est-ce que la signature de l'Argentin provoque le départ de l'Uruguayen ? Sans aucun doute, mais il y a une autre donnée qui explique le départ du "Matador".

Selon RMC Sport, les dirigeants parisiens n'ont tout simplement jamais proposé de nouveau contrat à Edinson Cavani, alors qu'il était prêt à négocier une prolongation. Face à cette absence d'offre, l'Uruguayen se serait fait à l'idée qu'il ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Si la future destination de l'attaquant n'est pas encore connue, plusieurs clubs sont entrés en contact avec son entourage. Et selon RMC Sport, un nouveau club s'est glissé dans la liste des intéressés : Newcastle. Et si Cavani découvrait l'Angleterre ?

