Aulas, arbitrage, penalty : L'OM contre-attaque et propose de réformer le VAR

Pour l'OM, trop c'est trop. Après les propos de Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à parler d'un "Etat de non-droit" dans la foulée de la victoire marseillaise face à l'OL (2-1) dimanche dernier, et Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, qui a expliqué que le penalty accordé à Marseille aurait dû être annulé, le club olympien a décidé de riposter via un communiqué officiel.

"L’Olympique de Marseille s’étonne que la direction technique de l’arbitrage ait pris des positions publiques à l’encontre d’une décision arbitrale 48 heures après une rencontre ayant opposé Marseille à Lyon", écrit tout d'abord l'OM. "Cette attitude, pour le moins inhabituelle, a été reprise par Monsieur Jean-Michel Aulas (...) Si le caillassage d’un bus est un acte injustifiable qui déshonore ses auteurs et qui doit être dénoncé avec la plus grande fermeté, parler de climat insurrectionnel est un propos irresponsable peu propice à l’apaisement des esprits", poursuit le communiqué.

L'OM fait des propositions pour un arbitrage plus "transparent"

"Quant à Marseille, Cité de non-droit”, l’Olympique de Marseille rappelle que les services de l’Etat et leurs représentants au plus haut niveau avait demandé au club de Lyon d’utiliser un bus banalisé pour ses déplacements, ce qui a été refusé. L’OM utilise toujours un bus banalisé lors de ses déplacements à Paris", assure le club marseillais, qui parle d'un "comportement exemplaire de l’immense majorité" de ses supporters dimanche dernier.

Concernant l'arbitrage, l'OM invite à ouvrir "l’ère de la véritable transparence" et propose que débute "une démarche structurée" en direction de l’IFAB portant sur l’utilisation du VAR. Le tout avec les propositions suivantes :

"La mise en place d’un microphone sur les arbitres permettant de diffuser en direct les échanges entre l’arbitre et les joueurs. Nul doute qu’un tel équipement faciliterait la paix des débats et qu’il représenterait un nouveau vecteur d’attractivité pour les diffuseurs"

"La possibilité de diffuser en quasi-direct ou léger différé les échanges entre l’arbitre central et les assistants VAR"

"La faculté de diffuser des ralentis sur les écrans géant des stades de façon à montrer au public que l’image n’explique pas tout, laisse toujours l’espace à l’interprétation et qu’en l’absence d’erreurs claires et manifestes, les changements de décisions grâce au VAR ne peuvent s’effectuer"

"La production d’un rapport après chaque journée de championnat précisant les décisions arbitrales justement prises, les décisions manifestement erronées et les décisions qui auraient dû être prises mais qui ne l’ont pas été"

En conclusion, l'OM "appelle au respect et à l’indépendance des arbitres", "à la tenue de discussions franches et constructives sur le sujet entre tous les acteurs" et "au lancement de telles réformes pour le bien du football".