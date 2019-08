Il est toujours difficile de dégager une individualité lorsque la réussite d'une équipe est avant tout collective. L'OL en est une preuve : ses succès convaincants à Monaco (0-3) puis devant Angers (6-0) n'ont pas reposé sur un seul joueur. Ce constat n'est certainement pas pour déplaire à son entraîneur, Sylvinho, si attaché aux valeurs collectives. Quelques têtes ont dépassé, tout de même, et un joueur semble déjà incarner la nouvelle philosophie lyonnaise : Moussa Dembélé.

Vidéo - Sylvinho : ''Je peux promettre qu'il y aura beaucoup de travail'' 02:18

Le coach brésilien avait planté le décor dès sa première conférence de presse, réclamant "beaucoup de travail" à ses joueurs et, surtout, "de l'inspiration et une âme". En cela, Dembélé est un relais. Un vrai. Après le large succès décroché face au SCO, l'attaquant avait fait écho aux propos de son entraîneur, défendant une "mentalité et une rigueur que tout le monde doit avoir sur le terrain".

Dans le nouveau dispositif, Dembélé s'épanouit

Lui a répondu à ces attentes avec la responsabilité d'un buteur. Ses "inspirations" ont débouché sur quatre tirs, pour trois buts : le premier de la tête à Monaco, un autre du pied droit et un dernier du gauche face à Angers. Son efficacité en fait un joueur redoutable dans la surface adverse, mais pas seulement.

En deux rencontres, l'ancien buteur du Celtic n'a tenté que 27 passes. Il en a rentabilisé quelques-unes. A Louis-II, il a par exemple été à l'origine du troisième but rhodanien inscrit par Lucas Tousart, après avoir remporté son duel avec Kamil Glik et pris de vitesse Jonathan Panzo. "Moussa a un grand potentiel, avait confié à son sujet Sylvinho, après le match. Mais il peut encore progresser."

Vidéo - Dembélé : "J'essaye d'emporter l'équipe avec moi" 00:42

Pourtant, le joueur formé au Paris Saint-Germain a déjà beaucoup évolué depuis son arrivée à Lyon, il y a un an. Le changement de schéma tactique, en 4-3-3, opéré par Sylvinho et supprimant le poste de meneur de jeu lui a libéré beaucoup d'espaces. Brillant dans un rôle de pivot, il les exploite à merveille pour faire valoir ses qualités athlétiques, qui lui ont notamment permis de remporter 75% de ses duels aériens depuis le début de saison.

Lier le jeu et les buts

Malgré cela, sa marge de progression est encore importante. "On va travailler pour qu'il évolue dans tous les aspects du jeu, a insisté Sylvinho. Mais pas seulement avec le ballon." Son rôle dans le pressing que le technicien brésilien souhaite mettre en place devrait être de plus en plus important. Tout comme sa capacité à aspirer les défenseurs, qui a notamment ouvert du champ à Houssem Aouar lors de son ouverture du score face au SCO.

Désormais, sa progression réside dans sa capacité à accroître son importance dans le jeu sans altérer son efficacité face au but, qui a fait de lui l'un des buteurs de moins de 23 ans les plus prolifiques d'Europe. Au point de devenir, avec 14 buts inscrits en Ligue 1 en 2019, le principal concurrent de Kylian Mbappé (21 buts). Ce qu'il a montré lors des deux premiers matches a déjà apporté une réponse positive. Il faut maintenant qu'elle s'étende sur la durée.