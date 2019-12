Il y avait Leonardo Jardim, toujours là malgré les soubresauts du Rocher monégasque. On pense à André Villas-Boas, venu sur la Canebière après s'être fait un nom à Porto et de l'autre côté de la Manche depuis une décennie. On en aurait presque oublié le troisième membre du contingent des entraîneurs portugais en Ligue 1. Sans faire trop de bruit, Paulo Sousa s'est fait son trou à Bordeaux. Si ses premiers mois n'ont guère laissé place à l'optimisme (seulement huit points glanés en dix matches), le début d'exercice des Girondins est d'une toute autre saveur et il le doit en bonne partie à son technicien. Fringant troisième avant la victoire de Lille vendredi soir, Sousa a fait de sa tactique joueuse, mais ultra disciplinée, une force aussi plaisante qu'efficace.

Dans une Ligue 1 où la troisième force du plateau change de visage toutes les deux semaines, les signes de constance et de réussite sont rares. Alors en Gironde, on se délecte des derniers résultats pour mieux oublier le bazar monstre en coulisses. Les propriétaires ont beau s'écharper, Paulo Sousa lui maintient le cap. Et fait même des merveilles avec un effectif solide mais loin des cadors en termes de profondeur et de talent. Sa recette, le Lusitanien la tient en deux ingrédients : un schéma inamovible et une personnalité affable. Il n'en fallait pas plus à Bordeaux pour retrouver des hauteurs qu'il n'avait pas connu depuis bien longtemps.

" "On va rencontrer de nouvelles difficultés alors on doit garder nos principes" "

Dans le jeu tout d'abord, le club au Scapulaire a retrouvé des couleurs. Le 3-4-3 (voire 3-4-2-1) sur lequel Sousa refuse de transiger a mis du temps à porter ses fruits. Mais sa volonté de tenir le ballon et de le porter aussi vite que possible vers l'avant a trouvé écho auprès de ses joueurs qui adhèrent complètement à la philosophie offensive de leur coach. "Si le jeu te permet d'aller le plus possible vers le but adverse, il faut le faire, explique Sousa. La possession de balle doit aider à créer des situations de but. On doit avoir la même mentalité à chaque match. On doit jouer de la même façon contre toutes les équipes." "La base de notre travail est sur l'organisation offensive, a-t-il de nouveau martelé en avant-match du déplacement à Marseille. C'est un des moments que nous travaillons le plus. Une des étapes est d’avoir un milieu qui monte dans les lignes, avec le bon timing. Car c'est difficile pour l'adversaire dans ces situations d'avoir un marquage."

L'entraîneur de Bordeaux Paulo Sousa contre Monaco en Ligue 1Getty Images

Ce cadre tactique rigoriste pousse pourtant les individualités bordelaises à s'adapter au moule, quitte à forcer leur nature. Mais Sousa n'hésite pas à faire confiance à tout son groupe, du titulaire indiscutable au 22e homme pour maintenir ses ouailles impliquées. Et quand l'infirmerie ou les suspensions limitent ses options, le Portugais ne tremble pas à l'idée d'aligner cinq attaquants dès le coup d'envoi comme contre Monaco, avec la titularisation de Jonathan Cafu, absent du groupe depuis le début de la saison et aligné dans un rôle de milieu excentré qui n'est pas le sien. Plutôt ailier à la base, et forcément pas toujours habitué à avoir la rigueur défensive qu'impose son nouveau poste, le Brésilien a quand même apporté un rendement satisfaisant.

Et cela marche, avec une victoire 2-1, un bon Cafu et l'autre symbole Toma Basic, première fois titulaire de l'exercice et impérial dans l'entrejeu. "On est sur le bon chemin, niveau mentalité, niveau idée de jeu, se félicite Sousa. On va rencontrer de nouvelles difficultés alors on doit garder nos principes. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts."

Meilleur classement après seize journées depuis dix ans

Sur leur lancée, les Bordelais ont ensuite régalé le Matmut Atlantique en passant six buts à Nîmes en milieu de semaine avec cette même volonté irrépressible d'être l'étincelle créatrice et ne pas attendre que les occasions viennent d'elles-mêmes. Dans ce festival offensif, tout le monde a eu le droit à sa part du gâteau. Trois joueurs ont touché plus de 100 ballons, le Nigérian Josh Maja s'est régalé en étant impliqué sur quatre des cinq buts et même Otavio, souvent précieux mais jamais buteur y est allé de son doublé. "Notre groupe méritait ça" a assuré l'habituel besogneux du milieu bordelais.

Comme souvent en pareil cas, ces belles performances ne sont que le reflet d'un groupe à l'alchimie palpable, cultivée par son entraîneur. "Tous les joueurs vous diront qu'il réussit à manager parfaitement son équipe", assure Laurent Koscielny, qui en a pourtant vu d'autres. "Il est capable de laisser du temps libre à ses joueurs, nous laisser profiter ensemble." Il faut voir le discours conquérant du capitaine Jimmy Briand avant la réception de Nîmes pour sentir que cette belle période a plus d'un critère pour durer. On n'avait en tout cas plus vu les Girondins à un aussi haut au classement aussi "loin" dans le championnat depuis l'époque Laurent Blanc et la saison 2009-2010. Surtout pas avec une attaque aussi flamboyante : 27 buts inscrits, la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 après 16 journées. La barre des 34 buts de la saison dernière devrait rapidement être surpassée.

Contre Marseille, deuxième du championnat, la tâche sera toutefois rude pour Sousa et ses joueurs. Puni par le PSG (0-1) fin septembre, châtié à Lille (3-0) fin octobre, le FCGB doit désormais trouver la solution face aux équipes au pressing haut. Il retrouvera dimanche un autre adepte de ce type de tactique, son compatriote André Villas-Boas dont il fut un des stagiaires quand AVB était aux commandes de Tottenham. Pas étonnant alors de retrouver quelques similitudes entre les deux hommes. "Avec André, on se retrouve sur le fait qu'on aime bien voir nos équipes jouer", prédit Sousa. Avec le meilleur bilan à l'extérieur du "reste" de la Ligue 1 derrière le PSG (12 points en huit matches), Bordeaux fait mieux que son adversaire du soir, Lyon ou encore Lille, les cadors attendus dans l'Hexagone cette saison. "Marseille ? Ce sera très excitant", sourit Sousa. Avec son Bordeaux dans de telles dispositions, on ne peut en douter.