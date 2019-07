Marseille va prendre l'accent hispanique. Après la piste brûlante Dario Benedetto, une nouvelle recrue pourrait être prochainement annoncée par le club phocéen en la personne d'Alvaro Gonzalez. Alors que le nom du défenseur central a été évoqué pour la première fois parmi les rumeurs autour de l'OM mardi, l'affaire semble se régler rapidement. Superdeporte, publication de la région de Valence où évolue Villarreal, la formation du joueur espagnol, annonce ce mercredi qu'un accord existe les deux clubs et qu'il devrait être officialisé prochainement.

Le club français signerait ainsi le remplaçant numérique d'Adil Rami, plus que jamais sur le départ. Gonzalez devrait débarquer pour concurrencer la charnière actuelle Duje Caleta-Car et Boubakar Kamara et apporter son expérience derrière ce jeune duo. C'est ce même critère de la concurrence qui aurait pourtant poussé le joueur à vouloir quitter Villarreal selon Superdeporte, lui qui va être relégué en troisième position de la hiérarchie des stoppeurs après la signature de Raul Albiol (Naples).

A 29 ans, Gonzalez n'a jusqu'alors évolué qu'en Liga après être sorti du centre de formation du Racing Santander en 2011. Après des passages à Saragosse et à l'Espanyol Barcelone, le droitier s'était rapidement imposé comme un titulaire régulier chez le Sous-Marin jaune. Solide à défaut d'être brillant, Gonzalez est un défenseur rugueux (quatrième joueur avec le plus de cartons jaunes reçus de Liga la saison passée avec 13) et réputé pour ses qualités dans le jeu aérien. Superdeporte n'évoque pas de montant pour la transaction, alors que Marca avançait la somme de 8 millions d'euros mardi. Un montant honnête pour un joueur de complément aux quelques 233 matches de Liga.