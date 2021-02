OM-PSG, c’est toujours un match à part. Mais celui de dimanche aura une saveur un peu plus particulière. Coronavirus oblige, Marseillais et Parisiens n’ont pu s’affronter au Vélodrome lors de la saison 2019-2020. Le dernier déplacement des Rouge et Bleu en terre marseillaise remonte au 28 octobre 2018. Plus de deux ans après cette victoire parisienne, la cité phocéenne s’apprête donc à vivre un nouveau Classique.