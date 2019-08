Dix minutes. Pour la première fois, un match de Ligue 1, Nice-OM en l'occurence, a été interrompu pour deux banderoles et des chants à caractère homophobe. Si Patrick Vieira a refusé de se cacher derrière cette décision pour expliquer la défaite de Nice face à l'OM (1-2), il apparaît clair que l'interruption a assez nettement relancé l'OM dans le match et dilué les belles intentions azuréennes du début de rencontre.

Mais le coach des Aiglons n'a pas voulu alimenter la polémique. Bien au contraire : "L'interruption ? Je ne pense pas que cela ait influé sur notre match, non", a tranché l'ancien milieu des Bleus. "L'arbitre nous a dit qu'il arrêtait le match pour les deux : les chants et les banderoles. Je pense qu'il a eu totalement raison d'interrompre le match. Ce sont des choses inacceptables, le message a été clair, et l'arbitre n'avait pas le choix."

Les supporters niçois face à l'OMGetty Images

"On ne va pas arrêter tous les matches parce qu'il y a des débiles"

Même son de cloche chez le coach de l'OM. André Villas-Boas s'est montré limpide sur le sujet après la rencontre : "C'est surtout un problème de société. L'arbitre a bien fait d'arrêter le match. Avec Patrick (Vieira), on en a parlé dans le vestiaire des arbitres pendant l'interruption." Chez les joueurs en revanche, on regrette beaucoup plus clairement les décisions prises par la Ligue. Pour quelques joueurs interrogés, l'interruption ne sert ni le jeu ni les joueurs. Leur message : il faut combattre l'homophobie mais sans doute d'une autre façon.

"On ne va pas arrêter tous les matches parce qu'il y a des débiles", a regretté à chaud et lors de l'interruption le milieu niçois Wylan Cyprien sur Canal Plus, tout en condamnant toute discrimination. Même son de cloche chez Pierre Less-Melou, qui a tenté de ramener ses supporters à la raison lors de l'interruption : "Nous n'allons pas nous cacher derrière l'interruption du match. Mais elle nous a fait mal, nous étions dans un temps fort", a reconnu le milieu niçois. "Maintenant s'il faut faire la police à tous les matches, ce sera compliqué."

Mandanda "comprend les arbitres"

Voix dissonante parmi les 22 acteurs, celle de Steve Mandanda. Le capitaine de l'OM a rejoint l'analyse de son coach : "Je comprends totalement les arbitres. Il faut marquer le coup et que ça cesse. Le stade est censé être un endroit festif et de plaisir", a rappelé le portier phocéen. Même s'il concède la position délicate dans laquelle se trouve les joueurs : "Quant à nous, ce genre d'interruption est toujours compliquée. C'est toujours difficile de revenir ensuite rapidement dans le match." Mais pour le moment, les clubs de L1 n'ont pas le choix. Et c'est ainsi qu'ils devront faire face aux éventuelles débordements de leurs tribunes.