Un épisode de plus dans la telenovela Neymar. Le Brésilien a déjà fait parler de lui samedi en déclarant que son meilleur souvenir était la remontada du FC Barcelone face à son club actuel, le PSG, quelques heures après avoir posté un message énigmatique sur son compte Instagram. Le torchon brûle toujours plus entre Paris et la star brésilienne, dont la volonté de retourner au Barça ne fait aucun doute. Mais l'Espagne l'attend déjà de pied ferme. À commencer par le fisc espagnol, qui lui réclamerait la coquette somme de 35 millions d'euros.

Une enquête menée sur les déclarations de revenus de Neymar durant ses quatre saisons à Barcelone aurait mis en lumière des irrégularités selon le quotidien catalan. Elles concerneraient notamment son transfert au PSG en août 2017 ainsi que la prime de sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone quelques mois plus tôt. En mars, le quotidien espagnol El Mundo expliquait que Neymar avait résidé plus de 183 jours en 2017 et devait déclarer la totalité de ses revenus de l'année au fisc espagnol, ce qu'il n'aurait pas fait.

Une saisie des biens de Neymar ?

Mundo Deportivo précise que cette somme de 35 millions d'euros pourrait être directement saisie par le fisc espagnol si Neymar refuse de régler le montant exigé et si l'affaire est portée devant les tribunaux. Une saisie des biens du Brésilien n'est pas à exclure dans cette optique. Le quotidien catalan rappelle au passage que le fisc brésilien a déjà saisi 36 biens de Neymar, pour une valeur estimée à 16 millions d'euros, dans le cadre d'une enquête pour une fraude fiscale lors de son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013.

Cette situation complique encore davantage l'éventualité d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Il a déjà du plomb dans l'aile. Le club catalan ne s'est pas vraiment disposé à faire une offre qui réponde aux exigences du PSG pour l'attaquant brésilien, recruté pour la somme de 222 millions d'euros en 2017. Neymar, rappelé à l'ordre par Paris pour avoir manqué la reprise de l'entraînement le 8 juillet, est attendu lundi dans la capitale après avoir participé à une opération commerciale ce week-end.