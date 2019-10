Ben Arfa aux prud’hommes : "Même Neymar était surpris que je ne joue pas"

Ils se retrouvent. Loin des pelouses et sur un autre terrain : le judiciaire. Ce mercredi, Hatem Ben Arfa s’est présenté au conseil des Prud’hommes de Paris lors des plaidoiries du litige opposant le gaucher au PSG, son ancien club.

Mis à l’écart d’avril 2017 à juin 2018 pour des raisons extra-sportives, l’international français réclame un euro symbolique de dommages et intérêts et harcèlement moral mais surtout 8 millions d’euros pour "perte de chance", somme recouvrant selon lui les primes individuelles et collectives auxquelles il n’a pas eu droit lors de cette période du fait de sa mise à l’écart.

Après trois heures de séance, le gaucher est venu expliquer sa vision des choses comme le détaille L’Equipe : "Tous les joueurs étaient surpris que je ne joue pas, y compris Neymar, parce que j'étais très performant à l'entraînement, explique-t-il. On m'a dit ‘tu vas céder, tu vas péter les plombs’ mais je n'ai pas peur de l'adversité. Je suis resté parce que j'étais convaincu que j'allais jouer".

Décision le 16 décembre

Avant cela, l’avocate du PSG, maître Marie-Hélène Cohen-Guilleminet avait fait valoir la position du club parisien : "Le PSG n'a pas manqué à ses obligations en ce qui concerne la non-sélection du joueur, qui a été décidée en raison de défaillances à l'entraînement et de ses faibles prestations sportives, a-t-elle expliqué. [...] Tout le monde sait qu'il ne s'entraîne pas assez, qu'il fait semblant".

Le jugement de ce litige est attendu pour le lundi 16 décembre prochain.