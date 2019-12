Et si Karim Benzema revenait à l'OL onze ans après ? Si au regard de ses dernières prestations, ce retour semble irréalisable à l'heure actuelle, le président de l'Olympique Lyonnais veut croire en ce rêve. Jean-Michel Aulas l'a fait savoir lundi sur BeIN Sports. "Un retour de Benzema possible ? Bien sûr. Si lui y trouvait son compte. On avait discuté avec son ancien agent l’année dernière, a confié le président lyonnais. Entre temps, il y a eu des changements au Real. Ce n’est pas possible à l’instant "T" mais si demain ou après-demain il y a possibilité...Avons-nous déjà évoqué ce retour ? Bien sûr."

Cette déclaration corrobore celle du nouveau directeur sportif brésilien, Juninho, sur OLTV, début novembre. "Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous. Il a tout réussi. Il est d'ici. On ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir. J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim pourrait être ce leader-là", avait déclaré l'ex-chouchou du public de Gerland.

Vidéo - Zidane : "Benzema a encore envie de montrer qu'il est l'un des meilleurs" 00:51

En 2021, Karim Benzema sera en fin de contrat, sauf s'il prolonge prochainement - ce qui est dans les tuyaux -, et aura 33 ans. Mais aura-t-il envie de revenir à Lyon ? Si l'actuel meilleur buteur de Liga (ndlr : 10 réalisations) n'a jamais caché son amour pour sa ville natale et son club formateur, peu de chances que cela aboutisse s'il maintient son niveau actuel. D'autant plus qu'il a la confiance absolue de Zinédine Zidane, qui en a fait son atout offensif numéro un depuis le départ de Cristiano Ronaldo.