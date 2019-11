Comment frapper 34 fois au but, ne subir que quatre tirs et peiner à gagner ? L'OM pourra plancher sur cette question avec le sourire, puisque le dénouement lui a donc été favorable, vendredi au Vélodrome face à Brest. Grâce à leur succès 2-1, les Phocéens ont sécurisé leur actuel statut de dauphin du PSG, s'assurant de le conserver à l'issue de cette 15e journée. Mais le soulagement primait sur la satisfaction au coup de sifflet final.

"On aurait pu se mettre à l'abri en marquant un deuxième ou un troisième but, a regretté Bounar Sarr, au micro de Canal Plus Sport. On se fait égaliser contre le cours du jeu et on doit compter sur un exploit de Nema (Nemanja Radonjic)." Cet "exploit", l'auteur de l'ouverture du score l'a vécu depuis le bord du terrain puisque c'est son remplaçant qui l'a signé, à la 89e minute, quelques secondes après le coup de froid infligé par Ivan Cardona : "On a énormément douté sur le banc, je me voyais déjà rentrer chez moi avec ce malheureux point."

" Radonjic ? Il existe un type de joueurs qui font la différence quand ils entrent "

Sarr a vu dans cette fin de match folle le symbole d'une unité nouvelle à l'OM, qui a frappé en premier sept fois cette saison en L1, avec sept victoires à la clef. "Cela montre que tout le monde est concerné, tire dans le même sens, s'est réjoui l’ancien Messin. La saison dernière, il nous manquait ce petit truc pour faire la différence." Et depuis deux matches, Radonjic n'est pas étranger à ce supplément d'âme en fin de rencontre, puisqu'il avait également marqué le week-end dernier à Toulouse. André Villas-Boas n'a pas manqué de le souligner.

"Radonjic le mérite. Ce n'est pas facile pour lui. Avec ce but, il peut gagner en confiance, a estimé le coach olympien. Il fait preuve d'un bon état d'esprit." De là à briguer une place de titulaire ? "Il existe un type de joueurs qui font la différence quand ils entrent", répond Villas Boas, visiblement satisfait du costume de joker que l'ailier serbe peut enfiler.

La joie de Kevin Strootman et Valentin Rongier après le premier butGetty Images

Brest a joué avec le feu

Sur le contenu proposé par ses joueurs, crédités d'une quatrième victoire consécutive en championnat, le technicien portugais s'est montré très élogieux : "L'équipe a été parfaite, on a très bien joué. Tout le monde était bien placé, bien organisé". Pourquoi, alors, un score si étriqué ? "Ce qui nous a manqué, c’est la chance" répond Villas Boas, en référence aux trois frappes marseillaises (de Morgan Sanson, Dimitri Payet et Valentin Rongier) qui ont heurté le cadre du portier adverse.

Le soulagement de Villas-Boas ne tenait pas qu'au scénario du match, ce vendredi. En conférence de presse il est revenu sur l'une des caractéristiques du jeu des Brestois, qui a failli leur coûter cher plus d'une fois : leur propension à relancer court, même sous pression. "Brest joue avec cette philosophie, n'a pas peur de faire des erreurs dans la phase de construction, a détaillé l'entraîneur de l'OM. Pendant toute la semaine, on a préparé ce match, on avait un peu peur de cette équipe."

Place aux adversaires direct pour l'OM

Marseille peut maintenant se projeter sur ses deux matches de la semaine prochaine : à Angers (mardi) et face à Bordeaux (dimanche 8 décembre). Soit contre ses deux poursuivants les plus pressants dans la course à la deuxième place. "Il faudra faire preuve de caractère" a prévenu Sarr ce vendredi. Alors que Villas-Boas avait visiblement besoin de se remettre de ses émotions.

"On peut se reposer un peu et regarder tranquillement la télévision", a déclaré l'ancien technicien du FC Porto. Ensuite, "l'enchaînement de ces deux matches sera important" dans l'optique d'atteindre la trêve hivernale "bien placé." Entendez : au deuxième rang du championnat. Un objectif qui paraît de plus en plus crédible pour cet OM séduisant.